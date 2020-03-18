全球经济衰退 联合国:恐有2千多万人失业

(德国之声中文网) 根据路透社日前针对41位经济学家的调查，有31人都表示全球经济扩张已经结束，进入衰退期。

摩根大通全球经济研究主管卡斯曼（Bruce Kasman）表示：「2月到4月的3个月中，几乎全世界经济活动都在收缩。我们在上周得出结论，新冠肺炎将造成全球衰退。」他认为关键问题在于这段衰退会期有多严重和持续时间有多长。

在三大经济体中，美国和欧元区将出现负增长，而中国的增长预计只有1.5％。新冠肺炎在2020年引起的全球衰退幅度和1982年与2009年的衰退类似。

美国银行全球经济首席研究员哈里斯 (Ethan Harris)说:「全球经济预计今年将增长1.6％。1月份调查时还有3.1％。现在剩一半。这是2007到2009年全球金融危机以来最低。 2020年全球GDP的预测范围从-2.0％到 2.7％。」

高盛的经济研究团队也将全球GDP增长率下调至1.25％，并预计欧洲、日本、加拿大和美国可能会先出现衰退。

全球失业潮将至?

根据联合国下的国际劳工组织，疫情可能令全球大约530万至2470万人失去工作。这是按照2019年底全球1.88亿失业人数作为推算基准。

此外，就业率下滑也代表劳工人士的收入大幅减少。报告推测，全球民众的收入会在2020年底前蒸发大约8600亿至3.4万亿美元。这同时这也会导致消费减少，为商界和经济发展带来影响。

根据美国有线新闻网CNN引述一位共和党参议员的说法，美国财政部长姆努钦17日警告，新冠疫情可能造成美国失业率飙升至20%，也就是大约3200多万人失业。姆努钦表示，这次的情况比2008金融危机时更严重。

同样受到新冠疫情影响的中国就业情况也很不妙。《南华早报》报导，中国一二月失业率为6.2%。这是18月以来的新高。2019年12月的失业率为5.3%，2019全年则是5.3%。 数据还不包括没有列入统计的千万移民工。

另一篇报导也提到，香港受到疫情影响，2020年2月的失业率已来到3.7%，连续5个月上升，来到9年来新高。其中受到冲击最大的是建筑和食品业。

邹宗翰/杨威廉 (综合报导)