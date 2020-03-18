全球经济衰退 联合国:恐有2千多万人失业

新冠肺炎大流行对全球经济影响越来越明显。欧洲，美洲，亚洲和澳大利亚的数十家中央银行都已宣布全球金融危机以来最大的纾困措施。更多人担心的是，自己的饭碗保得住吗?
(德国之声中文网) 根据路透社日前针对41位经济学家的调查，有31人都表示全球经济扩张已经结束，进入衰退期。
摩根大通全球经济研究主管卡斯曼（Bruce Kasman）表示：「2月到4月的3个月中，几乎全世界经济活动都在收缩。我们在上周得出结论，新冠肺炎将造成全球衰退。」他认为关键问题在于这段衰退会期有多严重和持续时间有多长。
在三大经济体中，美国和欧元区将出现负增长，而中国的增长预计只有1.5％。新冠肺炎在2020年引起的全球衰退幅度和1982年与2009年的衰退类似。
美国银行全球经济首席研究员哈里斯 (Ethan Harris)说:「全球经济预计今年将增长1.6％。1月份调查时还有3.1％。现在剩一半。这是2007到2009年全球金融危机以来最低。 2020年全球GDP的预测范围从-2.0％到 2.7％。」
高盛的经济研究团队也将全球GDP增长率下调至1.25％，并预计欧洲、日本、加拿大和美国可能会先出现衰退。
全球失业潮将至?
根据联合国下的国际劳工组织，疫情可能令全球大约530万至2470万人失去工作。这是按照2019年底全球1.88亿失业人数作为推算基准。
此外，就业率下滑也代表劳工人士的收入大幅减少。报告推测，全球民众的收入会在2020年底前蒸发大约8600亿至3.4万亿美元。这同时这也会导致消费减少，为商界和经济发展带来影响。
根据美国有线新闻网CNN引述一位共和党参议员的说法，美国财政部长姆努钦17日警告，新冠疫情可能造成美国失业率飙升至20%，也就是大约3200多万人失业。姆努钦表示，这次的情况比2008金融危机时更严重。
同样受到新冠疫情影响的中国就业情况也很不妙。《南华早报》报导，中国一二月失业率为6.2%。这是18月以来的新高。2019年12月的失业率为5.3%，2019全年则是5.3%。 数据还不包括没有列入统计的千万移民工。
另一篇报导也提到，香港受到疫情影响，2020年2月的失业率已来到3.7%，连续5个月上升，来到9年来新高。其中受到冲击最大的是建筑和食品业。
邹宗翰/杨威廉 (综合报导)