全球经济自由排行榜发布 香港澳门被除名

（德国之声中文网）美国传统基金会发布的经济自由度指数中已经将香港除名。这一总部位于华盛顿的智库周一表示，香港被从该指数除名，是香港的经济政策已完全被北京所掌控。2019年之前，香港曾连续25年蝉联全球经济自由度指数的榜首。



传统基金会表示，2019年香港的政治和社会动荡使投资自由受到重挫之后，2020年，新加坡得以取代香港，成为全球经济自由度最高的国家，今年则再度蝉联。

本周四发布的全球经济自由度排行榜中，中国所属的两个特区香港和澳门已被从排名中取消。传统基金会表示, 尽管同中国大陆民众相比，港澳民众可以享受到更多的自由，“但过去几年的发展已经明确显示出，港澳的经济政策最终完全由北京所操控。”



基金会表示，在评估中国的经济自由度时会综合考虑香港和澳门的情况。2021年的排行榜中，中国在178个国家中的排名已经从103位跌落至107位。

据香港电台报道，香港财政司司长陈茂波在一次视频会议上驳斥了传统基金会有关香港经济政策受北京操控的说法。他表示，这种评估是不公正的，完全基于“政治和意识形态的偏见”。他认为，在1997年确定的“一国两制”的框架下，香港包括资金、人才、货物及资讯自由流通的经济核心竞争力得到了保持。

中国在香港实施安全法后，美国方面认为，该法断送了香港的高度自治地位，因此取消了赋予香港的优惠关税地位，并实施了针对一些香港和中国高级官员的制裁措施。批评者认为，该法是为了打压香港的反对派力量，而港府和北京则表示，制定该法是为了维护香港稳定和制止反政府骚乱。

本周早些时候，总部位于伦敦的非政府组织“香港观察”发布报告称，来自中国的“红色资本”已经全面掌控了香港的政界、传媒以及商界。2019年，在香港股市上市的公司当中，中国大陆公司占比高达82%，而2020年10月，中国大陆公司在香港恒生指数中占比也达到了57.3%。

达扬 / 苗子 （路透社）



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