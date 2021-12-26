全球经济疫后复苏 美中成为引擎

（德国之声中文网）重要数据显示，全球最大的两个经济体美国和中国和经济增长已经超越了疫情前的水平。这有助于全球经济从疫情冲击中复苏。

与2019年相比， 2021年中国经济预计将增长10.6%。据经合组织（OECD）去年12月公布的数字，中国国内生产总值从2019年的14.15万亿美元增长到2021年的15.66万亿美元。同期美国的GDP增长2%，至20.3万亿美元。

全球排名3到5位的经济体日本、德国和英国还未疫情中完全恢复。同2019年相比，日本2021年的GDP萎缩了近3%，英国经济缩水3.4%。供应链不畅影响了日本和德国的经济复苏，汽车工业尤其受到重创。英国的经济也受到了航运和其他物流延误的打击，这也加剧了脱欧给英国带来的负面影响。

日本、欧洲今年有望

经合组织预计，到2022年底，日、德、英三国的经济将可恢复到疫情之前的水平。此外印度的复苏也相当强劲，该国2021年GDP已恢复到仅低于2019年水平的1%。国际货币基金组织预计，2021年印度经济增长可达9.5%，2022年将有8.5%。

经合组织数据显示，2020年疫情全球爆发后各国首次采取封禁措施后，全球GDP在6个月内减少了9.7%。在此一年半之后，全球GDP才恢复到疫前的水平。

根据国际货币基金组织的统计，目前全球商品和服务的贸易额为94万亿美元，至2023年底，还将增加10%。

全球经济的复苏很大程度上依靠的是美中两大经济体。根据经合组织的数据，美中两国经济在全球GDP中占比达到35%。制造业、建筑业和采矿业是中国最大的产业，美国经济的支柱则是金融、保险、房地产和服务业。

两位数增长

财经网站Visual Capitalist根据国际货币基金组织数据展示的分析显示，2021年全球经济增长最快的国家是利比亚，GDP增幅达到123%，原因是油价回升。

南美洲的圭亚那国民经济增长达到20%，主要得益于2015年在该国大西洋近海发现了大型石油储藏，大约两年前开始投产。

去年，中国澳门特区的GDP增长幅度也超过20%，主要得益于大陆游客重返当地后博彩业的复苏。不过，中国大陆为控制疫情实施的严格限制也可能对澳门经济造成影响。

其它经济增长超过20%的国家还有马尔代夫和爱尔兰。前者是因旅游业复苏，后者则是全球许多高科技巨头的注册地，这些企业去年的盈利创下历史新高。

中国和美国2021年的经济增长同比预计分别达到8%和6%。到2021年底，全球经济总量达到了50年前的30倍，到2050年，全球GDP总量将再翻一番，达到180万亿美元。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。