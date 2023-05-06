全球经济增长放缓 广交会交易量未达疫情前水平

（德国之声中文网）据《中国日报》报道，上周落幕的中国最大规模的贸易洽谈会广交会，现场和线上叠加，中国企业与海外买家签订的合同金额达到251亿美元，恢复至2019年秋季疫情前九成的水平。

这是2019年年末新冠疫情在中国爆发以来，广交会首次全面恢复线下举办。今年春季广交会举办期间，中国官方也在加大力度试图吸引外资重新返回中国。

不过彭博社撰文指出，今年春季的交易总额远低于2008年380亿美元的峰值，也低于2019年疫情爆发前300亿美元的水平。

今年4月13日，中国海关总署发布的数据显示，今年一季度中国进出口总值1.44万亿美元，同比下降2.9%。但是具体到3月份，中国出口3155.9亿美元，同比增长14.8%，远超预估的负增长。

彭博社分析指出，由于价格和利率的上涨、高库存率以及乌克兰战争对美欧市场消费需求起到的刹车作用，在去年创下纪录后，预计中国出口今年将有所下降。

一家为沃尔玛（Walmart Inc.）和好市多仓储公司（Costco Wholesale Corporation）生产防滑垫的公司的销售代表在广交会上接受彭博社采访时说，现在美国市场的需求很弱，这在今年早些时间的美国芝加哥举办的家庭用品展上已经显露出来。“我们的大客户没有下新订单，因为他们说他们还在消化库存。”他说。

东莞一家生产纸巾盒和洗手液瓶子工厂的销售代表也对彭博社说：“没有人下订单，他们只是在查看价格。”

今年4月底，中国官方发布的采购经理人指数PMI显示，中国工业生产在4月出人意料地出现了滑坡。采购经理人指数从此前的51.9降到了49.2。专家们普遍认为，中国工业领域低迷的氛围主要是由于同全球需求呈现疲软。

但即便需求有所回升，一些卖家还是担心，采购者可能仍会选择从中国之外的市场进行采购。因为去年中国实施的极为严格的防疫措施压制了工业链，加大了生产和交货的难度。在这种情况下，很多公司还是将采购变得多样化。

另外在地缘政治紧张局势加剧的情况下，例如不少美国和加拿大的采购商也更倾向于在中国之外的地区下新订单。

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与此同时，欧美一些企业表示，他们可能高估了中国经济从疫情封锁中反弹的速度。

英国《金融时报》报道称，高通总裁兼CEO安蒙（Cristiano Amon）上周对分析师表示：“外界的总体预期是，在重新开放后，中国市场将出现反弹。但是我们还没有看到这些迹象。”

希尔顿首席执行官纳塞塔（Chris Nassetta）也表示：“中国今年创造的利润贡献不会像我期待的那样。”

芬兰航空也表示，经济复苏“比许多人预想的要慢”。

但也有一些公司的评价十分乐观。例如世界最大的奢侈品集团LVMH今年第一季度全亚洲的销售额增长强劲。首席财务官就表示，他对中国市场恢复正常“非常乐观”。

百威啤酒在最近一次的财报电话会议上也表示“中国市场已经回来了”。

加拿大帝国商业银行私人财富管理首席投资官多纳伯迪安（David Donabedian）对《金融时报》表示，这种判断上的差异反映出，一些观察家对经济活动“大规模反弹”的预测过于乐观，而另一些观察人士则希望通过更宽松的货币政策来推动增长。

他说：“有一种期待认为经济恢复就像弹簧一样……（但实际上）只是出现好转，并未出现爆炸式增长。”

（彭博社、金融时报）

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