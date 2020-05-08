全球累计确诊超过411万 俄确诊人数仅次于美、西

(德国之声中文网)

上海迪斯尼乐园恢复运营

本周一（5月11日），自年初1月25日开始闭园的上海迪士尼乐园重新对游客开放，成为全球首个恢复运营的乐园。据悉，该乐园现采取了提前预约、限制人流、体温检测、出示健康码等防疫措施。资料显示，今年第一季度，迪斯尼净利润仅为4.75亿美元，同比下降约91%。

武汉再增数个确诊病例

继5月10日武汉通报当地出现一个多月来首例新冠肺炎确诊病例后，武汉市卫建委11日又通报，该市5月10日新增5例新冠肺炎确诊病例。这5名确诊患者和前一天通报的确诊患者均来自武汉东西湖区长青街三民小区。就此，武汉市新增确诊共6例。有关当局11日还发布消息称，中共武汉东西湖区委决定免去长青街工委书记张宇新的职务，理由是"长青街三民小区封控管理不力，近日出现多起新冠肺炎确诊病例"。

吉林两地提高风险级别

据报道，在中国东北地区，疫情也出现反复。拥有60万户籍人口的吉林舒兰10日将当地疫情调整为高风险，并采取了"封城"的管控措施，除运输农用物资和生活物资外，其他车辆和人员严格限制通行。同时，各社区实行封闭管理，严控人员外出，公共服务及娱乐场所暂时关停，餐饮单位禁止堂食，已经复学的高三、初三年级学生也再次改为网上授课。11日，吉林市丰满区由于新增2例本地确诊病例，也由低风险调整为中风险地区。

彭斯周一将继续前往白宫工作

据美国约翰·霍普金斯大学的数据，截至北京时间5月11日17点半，全球新冠确诊病例已达411万8783例，死亡共28万2873人。其中美国有确诊病例132万9799例，死亡7万9528例。美国副总统彭斯的发言人表示，彭斯的检测结果每天都是阴性，且计划11日去白宫继续工作。此前，彭斯的新闻秘书凯蒂·米勒8日被曝新冠病毒检测结果呈阳性，彭博新闻社曾报道说，彭斯已经离开白宫开始自我隔离。

俄罗斯单日确诊过万

美国约翰·霍普金斯大学的数据显示，截至5月11日北京时间17点半，俄罗斯新冠确诊病例达22万1344起，单日新增过万，是目前各国中确诊人数排名第三的国家。从5月12日起，莫斯科和圣彼得堡等地将要求民众在公共区域戴口罩和防护手套，违反者将处以罚款。

新加坡90%病例与客工宿舍有关

继5月10日新增876起新冠确诊病例后，新加坡11日新增病例486起，总病例达2万3822起。该国卫生部表示，新病例当中多数是住在宿舍的客工，而11日新增病例较少部分是因为一间实验室在重新校准其中一个检测仪，因此处理的检测次数较少。

两个月来，人口不到600万的新加坡确诊人数从三月中旬的226起上升到现在超过2万3800起，上升幅度超过100倍，引起对该国爆发第二波感染潮的担忧。大约90%的病例和拥挤的客工宿舍有关。新加坡的新冠死亡人数目前仅为20人。

韩国通报首尔梨泰院夜店集体感染超过80例

韩国防疫当局5月11日通报，截至当地时间11日上午10时，韩国首尔梨泰院夜店相关新冠肺炎确诊病例增至86例，首尔市长朴元淳呼吁去过夜店的相关人员能够主动接受检测。韩国国防部11日表示，韩国军内有近50人主动报告曾前往梨泰院一带的娱乐设施、餐厅及密集场所等。韩国军方对这些人全部采取隔离措施，并进行检测。

印度前总理辛格发烧住院

据《印度斯坦时报》消息，印度前总理曼莫汉·辛格当地时间10日晚因发烧被送院，目前正在观察之中。印度新冠确诊病例目前超过6万7000人。

欧洲逐步放宽限制

据美国约翰·霍普金斯大学的数据，截至北京时间5月11日17点半，英国确诊病例为22万449例，暂时排在西班牙（22万4350例)和俄罗斯（22万1344例)之后，但该国的新冠死亡人数已高达3万1930人，仅次于美国。

英国首相约翰逊5月10日在电视演说中宣布"有条件重启"社会，包括国民从5月13日开始可以享受更多户外时间；不能在家工作的人应回到工作场所，但要尽可能避免乘坐公共交通上下班。英国政府希望"最早在6月1日之前"让一些英格兰地区的小学生重返学校，下一步还可能会重开一些服务业和公共场所，但不得早于7月1日。

截至北京时间5月11日17点半，德国的新冠确诊人数仍居全球第七位，为17万1879例，新冠死亡人数为7579例。但自封锁放松以来，德国的再生感染数（R值）已经连续两天超过1, 约为1.1及1.13。

米兰的一家咖啡馆已经被允许有限恢复营业

意大利目前已经开放公园，许多工业企业也开始重启生产，估计大约五分之一的雇员已经重返工作岗位。不过，除供应食品的商店外，大多数商店要到5月中旬才能恢复营业，理发店甚至等要到6月才可能开门。

法国、西班牙也放松了一些限制措施。法国允许商店从11日开始恢复营业，公共交通服务也将有所恢复，民众可以进行户外活动。但餐馆、咖啡馆等场所依然关闭，大型集会仍不得举办，民众出行范围不超过距离住所100公里。

挪威所有学校从本周一起恢复在校上课，成为欧洲第一个迈出这一步的国家。此外，该国所有商店恢复营业，但餐馆酒吧要到6月初才能重新开门。

巴西单日新增新冠肺炎确诊病例6760例

在南美，巴西新冠确诊人数目前在全球排名第8，仅次于德国。截至5月10日，巴西新冠确诊人数已达16万2699例，累计死亡1万1123人。圣保罗州和里约州是巴西疫情最严重的地区。