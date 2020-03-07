全球累计感染人数破十万 经济损失难估量

（德国之声中文网）截至周六（3月7日），全球感染新冠病毒（Covid-19）确诊人数已经超越10万。世卫组织WHO表示，对新冠病毒在全球的迅速蔓延态势"深感担忧"。目前疫情已经传播到92个国家与地区，造成将近3500人死亡。

德国截至到周六上午的确诊病例人数已经升至684人，单日新增确诊病例272人。累计确诊病例数量在中国以外的国家当中排在第五。

停靠在美国旧金山的邮轮"至尊公主号"（Grand Princess）目前已经确诊21例新冠病毒感染病例，成为"钻石公主号"的翻版。之前在日本出现集中疫情的"钻石公主号"，最终感染人数在700人左右。

据悉，"至尊公主号"船上人员规模堪比"钻石公主号"，而且也同属于一家运营公司。情况不同的是前者有一批乘客在2月21日已经下船，而且在这批乘客中有两人感染了新冠病毒。其中一名感染者数日前已经不治身亡。

美国副总统彭斯表示，本周末将会把这艘邮轮转移到一个非商用港口，对船上的3533名乘客和船员进行检测。

世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼吁"所有国家必须将遏制疫情蔓延视为头等要务"。

美国一个亲以色列的院外集团周五表示，在华盛顿一次会议的与会者中，有两人新冠病毒检测呈阳性。美国副总统彭斯、国务卿蓬佩奥和数十名议员也参加了这次会议。

斯洛伐克、塞尔维亚、梵蒂冈、秘鲁、喀麦隆和多哥在周五报告了首批感染病例，而荷兰在周五则报告了首例死亡病例。喀麦隆是第一个出现新冠病毒感染者的中非国家。

中国周六报告的单日新增病例降至数周以来的最低点，湖北省内武汉以外地区没有新增病例。根据此前释放出来的信号，中国政府可能会在近期解除对于湖北省的封锁措施。从1月下旬至今，这个疫情重灾区的大约5600万人口都处于居家隔离状态。

然而湖北之外地区的诸多确诊病例成为当下中国疫情关注的焦点之一，尤其是从境外输入病例在增加。截至周六，已经有60例海外入境人员被确诊感染新冠病毒，单日净增24例。

不少地方政府已经要求从受疫情影响地区和国家返回的人员，必须在家先行隔离两周。

新冠疫情重创全球经济

疫情对于经济的影响已经开始显露。根据周六公布的官方统计数据，中国出口总量在今年头两个月暴跌17.2%。

与此同时，据政府官员表示，在春节期间返乡的农民工当中，已经有大约7800人复工，占总人数的大约六成。

由于随着复工带来的人员密度上升，疫情传播的风险也会重新提高，政府表示将会采取措施，努力控制疫情。

新冠疫情已经给全球的商界、体育界和旅游业造成重创。全世界有将近3亿名学生因为大学和中小学停课而无法上学。

世界旅游组织周五收回了之前认为今年全球旅游人数会稳步增长的预测，估计在新冠病毒疫情的影响下，今年跨境旅游人次将会出现明显下滑。

出于对疫情对全球经济造成破坏性打击的担忧，全球股市周五收盘时普遍暴跌，油价也一路走低。

全球股价一路走低

各国采取措施：取消庆典活动、建议减少外出

在美国，包括奥斯汀的西南偏南艺术音乐节（ South by Southwest festival）、迈阿密的超世代音乐节（Ultra Music Festival）等会造成人员聚集的活动都因为疫情原因取消。

香港卫生官员向港民发出建议，如果非必要情况下，应该考虑取消离港外出的行程。

在巴勒斯坦确诊了首批新冠肺炎患者之后，伯利恒已经进入封城状态。不少游客被滞留其中。

与此同时，沙特阿拉伯当局清空了麦加，对这座伊斯兰圣地进行全面消毒。

由于老年人是感染病毒并且出现重症的高危人群，因此法国总统马克龙呼吁国民减少对老弱群体的探访，尽可能减少病毒的继续蔓延。

雨涵/任琛（法新社、路透社）