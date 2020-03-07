 全球累计感染人数破十万 经济损失难估量 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.03.2020

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时政风云

全球累计感染人数破十万 经济损失难估量

在中国单日新增病例持续减少的同时，新冠疫情迅速在世界多国蔓延。周六全世界累计确诊感染新冠病毒的总人数已经超过10万。世卫组织呼吁各国将控制疫情视为“头等要务”。

Deutschland | Coronavirus | Rosenmontagszug 2020 in Düsseldorf (picture-alliance/dpa/imageBROKER)

（德国之声中文网）截至周六（3月7日），全球感染新冠病毒（Covid-19）确诊人数已经超越10万。世卫组织WHO表示，对新冠病毒在全球的迅速蔓延态势"深感担忧"。目前疫情已经传播到92个国家与地区，造成将近3500人死亡。

德国截至到周六上午的确诊病例人数已经升至684人，单日新增确诊病例272人。累计确诊病例数量在中国以外的国家当中排在第五。

停靠在美国旧金山的邮轮"至尊公主号"（Grand Princess）目前已经确诊21例新冠病毒感染病例，成为"钻石公主号"的翻版。之前在日本出现集中疫情的"钻石公主号"，最终感染人数在700人左右。

据悉，"至尊公主号"船上人员规模堪比"钻石公主号"，而且也同属于一家运营公司。情况不同的是前者有一批乘客在2月21日已经下船，而且在这批乘客中有两人感染了新冠病毒。其中一名感染者数日前已经不治身亡。

USA Kreuzfahrtschiff Grand Princess in Kalifornien (picture-alliance/AP Photo/San Francisco Chronicle/S. Strazzante)

“至尊公主号”会不会成为“钻石公主号”的翻版？

美国副总统彭斯表示，本周末将会把这艘邮轮转移到一个非商用港口，对船上的3533名乘客和船员进行检测。

世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼吁"所有国家必须将遏制疫情蔓延视为头等要务"。

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新冠病毒在伊朗继续蔓延，当局已感力不从心。民众则谁都不信，对政府和专家的警告毫不重视。 (07.03.2020)

快速检测必须限于疑似感染病例，普检则既不可能也无意义。以下这篇文章向您解释：谁该被检测、检测过程是怎样的、是否很快就会有更简单的快速检测手段。 (07.03.2020)

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美国一个亲以色列的院外集团周五表示，在华盛顿一次会议的与会者中，有两人新冠病毒检测呈阳性。美国副总统彭斯、国务卿蓬佩奥和数十名议员也参加了这次会议。

斯洛伐克、塞尔维亚、梵蒂冈、秘鲁、喀麦隆和多哥在周五报告了首批感染病例，而荷兰在周五则报告了首例死亡病例。喀麦隆是第一个出现新冠病毒感染者的中非国家。

中国周六报告的单日新增病例降至数周以来的最低点，湖北省内武汉以外地区没有新增病例。根据此前释放出来的信号，中国政府可能会在近期解除对于湖北省的封锁措施。从1月下旬至今，这个疫情重灾区的大约5600万人口都处于居家隔离状态。

然而湖北之外地区的诸多确诊病例成为当下中国疫情关注的焦点之一，尤其是从境外输入病例在增加。截至周六，已经有60例海外入境人员被确诊感染新冠病毒，单日净增24例。

不少地方政府已经要求从受疫情影响地区和国家返回的人员，必须在家先行隔离两周。

新冠疫情重创全球经济

疫情对于经济的影响已经开始显露。根据周六公布的官方统计数据，中国出口总量在今年头两个月暴跌17.2%。

与此同时，据政府官员表示，在春节期间返乡的农民工当中，已经有大约7800人复工，占总人数的大约六成。

由于随着复工带来的人员密度上升，疫情传播的风险也会重新提高，政府表示将会采取措施，努力控制疫情。

新冠疫情已经给全球的商界、体育界和旅游业造成重创。全世界有将近3亿名学生因为大学和中小学停课而无法上学。

世界旅游组织周五收回了之前认为今年全球旅游人数会稳步增长的预测，估计在新冠病毒疫情的影响下，今年跨境旅游人次将会出现明显下滑。

出于对疫情对全球经济造成破坏性打击的担忧，全球股市周五收盘时普遍暴跌，油价也一路走低。

Japan Tokio Kursrückgänge an den Börsen (picture-alliance/Kyodo)

全球股价一路走低

各国采取措施：取消庆典活动、建议减少外出

在美国，包括奥斯汀的西南偏南艺术音乐节（ South by Southwest festival）、迈阿密的超世代音乐节（Ultra Music Festival）等会造成人员聚集的活动都因为疫情原因取消。

香港卫生官员向港民发出建议，如果非必要情况下，应该考虑取消离港外出的行程。

在巴勒斯坦确诊了首批新冠肺炎患者之后，伯利恒已经进入封城状态。不少游客被滞留其中。

与此同时，沙特阿拉伯当局清空了麦加，对这座伊斯兰圣地进行全面消毒。

由于老年人是感染病毒并且出现重症的高危人群，因此法国总统马克龙呼吁国民减少对老弱群体的探访，尽可能减少病毒的继续蔓延。

雨涵/任琛（法新社、路透社）

  • Horst Seehofer lehnt einen Handschlag mit Angela Merkel ab (picture-alliance/AA/A. Hosbas)

    新冠病毒时代的问候方式

    握手

    它可能是工作场合里最普遍的问候方式。经典的握手从此不再时兴？卫生专家们建议避免握手，以降低感染风险。联邦德国内政部长泽霍费尔谨遵该建议，拒绝向联邦总理默克尔伸出手去。默克尔坐落前，俩人就此相互打趣，开怀大笑。

  • Emmanuel Macron küsst Giuseppe Conte (picture-alliance/NurPhoto/P. Manzo)

    新冠病毒时代的问候方式

    左一个吻、右一个吻

    法国政府建议公民们不再用传统的吻颊方式问候。然而，马克龙总统对此建议不以为然：在那不勒斯的一次峰会上，他给了意大利政府总理孔特一左一右两个吻。马克龙刻意以此表示，不回避与这个受冠状病毒重创的邻国的接触。

  • Zwei Börsenmakler klatschen sich mit High five ab (picture-alliance/AP Photo/R. Drew)

    新冠病毒时代的问候方式

    击掌

    这一广受欢迎的问候方式据信与美国的橄榄球界和篮球界有关。好消息：与握手相比，“击掌”传播的细菌要少50%。不过，这一问候方式并不因此而毫无风险。

  • Greta Thunberg und Barack Obama (picture-alliance/dpa/The Obama Foundation)

    新冠病毒时代的问候方式

    碰拳

    在体育中常见的这种拳头碰拳头的问候方式（英语：fist bump）因前美国总统奥巴马而愈加普及。此图显示，他以此问候瑞典气候保护人士通贝里。除显得很酷这一因素外，感染风险低这一点也是这种“碰拳”问候方式的长处。据一项研究结果，与握手方式相比，它的细菌传播率要低90%。

  • Südkoreas Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un umarmen sich (Reuters)

    新冠病毒时代的问候方式

    拥抱

    拥抱传播细菌。不过，科学界也知道，爱人的拥抱可增强免疫体系。某些情况下，它甚至还能强化外交关系。2018年，韩国总统文在寅和朝鲜掌权人金正恩相互拥抱——此前，俩人还采用了不那么热情的握手方式呢。

  • Ein Mann klopft einem anderen auf die Schulter (Colourbox)

    新冠病毒时代的问候方式

    拍肩

    澳大利亚新南威尔士州卫生部长哈扎德建议采用拍对方肩膀这一方式。他说：“是时候了，澳大利亚人应相互拍肩，不再握手！”虽说，这种问候方式几乎不会传播细菌，但某些人会感觉它是一种轻蔑他人的姿态。

  • Queen Elizabeth and Prince Philip wave here from the balcony of Buckingham Palace. (Reuters/K. Doherty)

    新冠病毒时代的问候方式

    招手

    伊丽莎白女王和菲利普亲王从白金汉宫阳台上招手致意（摄于2009年）。这一姿势源自18世纪。这种王室式矜持完全可以成为保护自己不受感染的合适方式。

  • Schauspielerin Miya Muqi (picture-alliance/Captital Pictures/P. Loftus)

    新冠病毒时代的问候方式

    拱手

    在新冠病毒最早爆发的中国，人们正建议采用拱手作揖这一传统问候方式。本图显示，电影演员母其弥雅在《江湖儿女》于2018年戛纳电影节上首映时展示这一问候方式。

  • DerWai-Gruß mit zusammengepressten Handflächen (Imago Images/ZUMA Press/J. Kurtz)

    新冠病毒时代的问候方式

    泰国“拜”礼

    头部略略前倾，双手合十，做鞠躬状：泰国的这种“拜”礼（Wai）在东南亚诸国流传甚广。在印度和缅甸分别被称为“那玛斯”（Namaste）和“明嘎拉巴”（Mingalar par）。

  • Japaner üben die korrekte Verbeugung (picture-alliance/dpa/MAXPPP/Kyodo)

    新冠病毒时代的问候方式

    日式鞠躬

    论及如何防范冠状病毒，日本传统的问候及致敬方式不失为一种上佳选择。学习如何优雅鞠躬是长大成人教育的一个重要组成部分。此图显示东京一家商场员工在新年销售开始前演练鞠躬礼。

  • Zwei Füße treffen sich zum Fußschlag (DW/S. Bartlick)

    新冠病毒时代的问候方式

    碰脚礼

    一段新近在网上流传的中国视频介绍了另一种“握手”方式：碰脚礼，亦有“武汉握手”之称。脏脚相互厮摩毕竟比手碰手安全。

  • Eine Frau lächelt einen Mann an (picture-alliance/PhotoAlto/E. Audras)

    新冠病毒时代的问候方式

    微笑

    考虑到病毒风险，这是一种最理所当然的问候方式，既不会分享病毒，也不会让他人难堪：看着对方的眼睛，微微一笑，说一声“哈啰”。


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新冠病毒时代的问候方式

为遏制新型冠状病毒COVID-19传播，世界各地，人们正改变彼此问候方式。以下这些不同文化圈的习俗或可给人带来某些启发。 (06.03.2020)  

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