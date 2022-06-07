全球粮食危机：能否指望中国提供解决方案？

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俄罗斯总统普京声称，若西方放松对俄罗斯的制裁，他将允许从乌克兰港口出口粮食。而世界目前迫切需要这些粮食。但是否还有其他选择呢？比如说中国？
为什么国际社会纷纷对朝鲜伸出援手，却对中国正在发生的人道灾难反应迟钝？时评人长平借用“外示饥荒”与“人为而且被否认的饥荒”的概念对此进行了分析。
世界第二大小麦生产国印度宣布禁止小麦出口，立即生效。印度把粮食安全受威胁和价格上涨作为政策转变的原因。在俄乌战争影响农业市场后，全球买家转向印度寻求小麦供应。
《商报》一篇文章关注到欧洲的能源转型，这篇评论指出，在能源转型的关键原材料上面，欧洲或会更加依赖中国，程度可能更甚于对俄罗斯进口能源的依赖。《柏林报》则注意到俄罗斯入侵乌克兰打乱全球粮食供应，该媒体表示，全球供应紧张的情况下，中国政府和其他国家的屯粮计划将进一步推动粮食价格。
中国政府坚持“清零”防疫政策，丰衣足食的上海出现严重的饥饿现象。时评人长平指出，饥饿是一种政治实验。欧美通过社会来控制疫情，中国利用疫情来控制社会。
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