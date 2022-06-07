 全球粮食危机：能否指望中国提供解决方案？ | 经济纵横 | DW | 08.06.2022

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经济纵横

全球粮食危机：能否指望中国提供解决方案？

俄罗斯总统普京声称，若西方放松对俄罗斯的制裁，他将允许从乌克兰港口出口粮食。而世界目前迫切需要这些粮食。但是否还有其他选择呢？比如说中国？

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