全球粮食危机：能否指望中国提供解决方案？

德语媒体：欧洲能源转型，中国是大赢家？

《商报》一篇文章关注到欧洲的能源转型，这篇评论指出，在能源转型的关键原材料上面，欧洲或会更加依赖中国，程度可能更甚于对俄罗斯进口能源的依赖。《柏林报》则注意到俄罗斯入侵乌克兰打乱全球粮食供应，该媒体表示，全球供应紧张的情况下，中国政府和其他国家的屯粮计划将进一步推动粮食价格。