 全球粮价普遍下跌 米价再创历史新高 | 经济纵横 | DW | 10.09.2023

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经济纵横

全球粮价普遍下跌 米价再创历史新高

自2021年3月以来，全球粮食价格从如此便宜过。与此同时，大米价格在8月份创下历史新高。

由于全球需求下降和东南亚季节性产量增高，棕榈油价格下跌

由于全球需求下降和东南亚季节性产量增高，棕榈油价格下跌

（德国之声中文网）联合国粮食及农业组织（FAO）周五（9月8日）表示，8月份全球主食价格已降至两年低点。

该组织的食品价格指数自2021年3月以来从未降低到这一水平。与2022年3月相比，下降了24%，当时该指数在俄罗斯全面入侵乌克兰后创下历史新高。

联合国粮食及农业组织在一份声明中表示，"这次价格走低反映了乳制品、植物油、肉类和谷物价格指数的下降。"

糖价米价还在飙升

根据该联合国机构的说法，上述食品的充足供应导致了价格下降。葵花籽油或羊肉等一些商品的需求也有所减弱。

然而，糖和大米的价格一直在上涨。大米价格创下了15年来的新高。这主要是由于全球最大的大米生产国印度实施的出口限制。

极端天气条件加剧了大米价格的爆炸式增长，其中最重要的是厄尔尼诺现象的回归，它可能危及世界各地的粮食收成。

厄尔尼诺现象对甘蔗作物的潜在影响也推高了糖价，再加上主要产糖国之一泰国正遭遇干旱天气。

黑海被封 乌克兰运粮改道经过斯洛伐克

俄乌谷物协议仍然谈判

联合国粮农组织表示，尽管俄罗斯和乌克兰之间的谷物协议中断执行，但谷物价格较上个月有所回落。这主要是由于北半球在收获季节的临时供应量提高。

俄罗斯于7月退出了允许乌克兰出口粮食的协议，引发了人们对全球粮食危机日益恶化的担忧。目前正在进行恢复该协议的谈判。

（路透社、法新社）

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