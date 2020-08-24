全球第二大水电站白鹤滩正式投产发电

(德国之声中文网）中国官媒央视报道，世界首个百万千瓦的水电机组白鹤滩水电站经过72小时带负荷连续试运行，周一正式投产发电。白鹤滩水电站由中国三峡集团兴建，位于四川省和云南省交界。该项目最终将由16个机组组成，全部机组计划2022年7月全部投产发电，届时一天的发电量将能提供中国1亿人口的生活用电，成为仅次于三峡电站的全球第二大水电站。



三峡集团称，白鹤滩水电站是中国最大、最具挑战性的工程项目之一，大坝高达289米，而它的建造仅耗时四年。该项目是中国“西电东送”国家工程的一部分，同时也旨在加强夏季汛期水流控制。



白鹤滩周一的试运行恰逢本周共产党庆祝成立百年。新华社周一刊登了中国国家主席习近平的贺电称，白鹤滩水电站是实施“西电东送”的国家重大工程，是当今世界在建规模最大、技术难度最高的水电工程；全球单机容量最大功率百万千瓦水轮发电机组，实现了高端装备制造的重大突破。他希望该工程为“实现碳达峰、碳中和目标，促进经济社会发展全面绿色转型作出更大贡献”。



2020年底，连接白鹤滩和江苏的800千伏特高压直流输电线路开始建设，预计2022年投产。另一个白鹤滩-浙江的特高压工程正在等待北京的审批。

白鹤滩水电站周一开始正式投产发电

环保团体：大坝工程恐破坏生态

中国东部和中部人口较多且经济较发达的省份，用电高峰期时电力一直处于短缺的情况。此外，在中央政府的气候目标压力下，过去依赖煤炭发电的地区正积极寻找清洁能源以推动经济发展。在中国最新的2021年至2025年五年计划中，四川省的目标是完成10座水电站的建设项目，并开始另外7个项目。6月中旬，位于金沙江干流上的乌东德水电站全面投产，电站总装机容量为1020万千瓦。

然而，环保组织多年来一直发出警告，长江大规模筑坝工程会摧毁珍稀动植物的主要栖息地，包括极度濒危的长江江豚，而且会破坏天然的冲积平原。

多名科学家在《整体环境科学》期刊（Science of the Total Environment）本月刊登的一篇文章中指出，河流上的大坝工程改变了水中沉积物成分，带来“影响下游长江流域的大规模水文物理及人类健康风险”。

此外，大型工程项目还使数十万当地社区被迫迁移，并引起邻国的关注。中国计划在西藏墨脱县建造的巨型水坝将超越三峡大坝的规模。分析家认为这是对西藏文化遗产的威胁，也是北京有效控制印度供水的方式。



大坝工程对湄公河在中国境内河段澜沧江的影响也发关注，邻近东南亚国家担忧水道正遭到不可逆转的破坏，恐影响下游6000万人的生计。



（路透社、法新社）

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