全球竞争力排名 美国十年后再居首

(德国之声中文网) 世界经济论坛週三 (10/17) 公布「全球竞争力报告」，这是美国睽违十年再次拿下第1。论坛表示，因为这次评量标准不同，加上长期因素考量，美国第1名跟特朗普政府最近的经济政策关係不大。

世界经济论坛表示，「全球竞争力报告」使用10几种类别、98个指标来评量。这些指标随着时代调整，反映当今迅速变化和日益数位化的世界经济。在全球140个经济体中，前五名分别是美国、新加坡、德国、瑞士和日本。在该報告近40年的竞争力排名上，美国曾在2008年居首位，瑞士则是去年的第1名。

前30名几乎都是亚洲和欧洲的发达经济体。亚洲区除了第2名的新加坡外，日本排名第5，香港第7，台湾第13，南韩第15，马来西亚第25，中国则位居第28。许多非洲国家再次落后。论坛分析师表示，非洲国家在经济上没有显着的进步。

报告提供了每个国家的亮点和可以改进的地方，例如德国在创新方面排名第1。而根据人均购买力平价计算，中国在「市场规模」方面排名第1，但在某些领域的表现不佳 ，尤其是在「新闻自由」上敬陪末座，排名第140位。

报告如何评比？

2008年的金融危机，加上近年人力资本变化，让许多评比指标随之调整。更值得注意的是，论坛时常提到的「第4次工业革命」，更是扰动着全球各种行业，使经济产生惊人的变化。报告的作者提到，修订版主要内容强调，没有任何单独因素能使一个国家脱颖而出，每个国家都应该找到发展和改进的途径。

经济和社会议程的论坛负责人萨迪亚·扎希迪说：「这份报告说没有什麽经济竞争力上的良方。」他表示过去的模式曾以低技术劳动力为基础，工业化后再带来其他方面的增长和竞争力。但他强调「这种模式已不復存在」，现在的世界资本和技术都比过去来得廉价。

扎希迪说，虽然美国在100分中得到85.6分，但仍有改进的馀地，并指出了一些令人担忧的迹象。虽然美国在商业活力、金融体系和创新方面表现良好，但在安全等领域表现不佳﹕这个发达国家的谋杀率居高不下。他也表示，虽然美国整体劳动力市场相当有活力，但劳工权利依然不足。

报告中提到，随着全球某些地区贸易紧张局势加剧，特别是西方国家，可能在这个情况下选择保护或孤立主义。报告强调「开放」的重要性，认为社会安全网和人力资本投资不一定要以牺牲经济增长为代价。

详细排名

1.美国 2.新加坡 3.德国 4.瑞士 5.日本 6.荷兰 7.香港 8.英国 9.瑞典 10.丹麦 11.芬兰 12.加拿大 13.台湾 14.澳大利亚 15.韩国 16.挪威 17.法国 18.新西兰 19.卢森堡 20.以色列 21.比利时 22.奥地利 23.爱尔兰 24.冰岛 25.马来西亚 26.西班牙 27.阿拉伯联合大公国 28.中国 29.捷克 30.卡达

夏立民/李芊 (美联社、路透社)