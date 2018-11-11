 《全球移民契约》引發比利时大型示威 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.12.2018

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时政风云

《全球移民契约》引發比利时大型示威

大约有5500人聚集在比利时首都的欧盟区示威抗议，反对新的联合国移民协议。比利时首相米歇尔对联合国协议表达支持，让国内政局陷入混乱。

Belgien Proteste und Ausschreitungen in Brüssel (Reuters/F. Lenoir)

示威者高举「自己人优先」的标语

(德国之声中文网) 数千人在布鲁塞尔遊行，针对联合国提倡各国就移民问题进行合作的协议《全球移民契约》表达抗议。週日(12月16日)这起示威活动由右翼政党法兰德斯利益党(Vlaams Belang party)所主导。

警方估计有5500人参与了示威。遊行队伍中，「自己人优先」「我们受够了」的标语随处可见。抗议者向警方投踯射弹与鞭炮，促使警方出动催泪瓦斯与水龙压制群众。

Belgien Proteste und Ausschreitungen in Brüssel (Reuters/F. Lenoir)

警方对抗议民众喷催泪瓦斯

布鲁塞尔市长克洛斯(Philippe Close)表示，有三到四百人一度尝试强行进入欧盟议会大厦。六十人因为破坏公务而遭到警方逮捕。

另一方面，非盈利组织与左派政党也在市区组织了反制右派的示威游行，吸引上千人参加。

这两个示威运动原先都被警察单位以危及社会秩序为由，不予批准，但是比利时最高法院将之翻案。

几天前，首相米歇尔(Charles Michel)坚持在上週的联合国移民大会上签署《全球移民契约》，导致反移民立场强硬的比利时最大政党「新联盟党」(NVA)决定退出执政联盟。多名NVA部长辞职，几千人上街抗议。

Belgien Proteste und Ausschreitungen in Brüssel (Reuters/F. Lenoir)

警方用水柱驱离民众

联合国全球移民契约

联合国（UN）164国领导人和代表10日在摩洛哥通过「全球移民契约」（Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration），承诺「支持适当接纳难民和寻求庇护者」，并「 加强接纳能力」。预计在本週一(12月17日)，纽约的联合国大会将签署执行这个「全球移民契约」。

今年7月，除了美国之外，联合国193个会员国都一致认同联合国不具约束力的移民协议。但是上周一在马拉喀什举行的会议上, 只有164个国家正式签署支持。

当中，比利时的首相米歇尔也签署该协议，引发了国内反弹。一些在野党呼吁对政府实施不信认投票。

根据联合国的统计数据, 截至 2017年底, 超过2540万难民离开家园, 其中有一半以上未满18岁。

Symbolbild: Hygienezustände im Flüchtlingslager (picture-alliance/AP Photo/M. Muheisen)

逃离家乡的难民当中，有一半以上不到18岁

仅10个国家就已经容纳了世界上近三分之二的难民, 例如单单土耳其，就已经容纳了350万名难民。

因衝突、迫害和自然灾害而流离失所的人日益增加，收容国的公共设施供不应求，引发民众反弹。因此，《全球移民契约》制定了一套为收容国提供协助的措施，不具强制性，聚焦在四大目标: 减缓收容国国内压力、帮助移民自力更生、扩大移民转借至第三国，最后，也致力于改善原籍国的条件, 使他们能够安全、有尊严地返乡。

罗法/夏立民 (法新社、路透社)

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