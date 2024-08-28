全球科技集群排名：中国连续两年数量最多

联合国世界知识产权组织的排名显示，从绝对数量看，中国和美国是全球科技创新集群最集中的经济体，德国排在第三位。中等收入经济体的科技集群在创新领域的增长超过发达经济体。

（德国之声中文网）根据联合国世界知识产权组织（WPO）本周二（8月28日）发布的全球创新指数，在2024年，日本的东京-横滨仍是世界上最大的科技集群。深圳-香港-广州位居第二，北京取代首尔跻身第三名，上海-苏州排名第五。

科技集群是科技创新活跃的城市或城市群。其排名根据两个指标：一是公开的专利申请中发明人所在地，二是已发表科技论文的作者所在地。世界知识产权组织对这些指标进行统计和排名，确定全球最活跃的科技活动集聚地区。

该组织每年发布的全球创新指数（Global Innovation Index）评估显示，中国连续第二年拥有数量最多的科技集群（science and technology cluster）。在前100大科技集群中，有26个位于中国，美国拥有20个，位居第二。此外德国有8个，印度和韩国各占4个。法国、英国、日本和加拿大各有三个。

排名显示，在全球十大科技集群中，有七个位于亚洲，三个位于美国。

合肥、郑州增长最快

按人口比例计算，英国剑桥和美国圣何塞-旧金山集群的科技活动最为密集，其次是荷兰埃因霍温、英国牛津和美国马萨诸塞州波士顿-剑桥。

在日本三菱电机和中国电信巨头华为的推动下，排名前两位的科技集群所产出的专利申请加起来几乎占了全球的两成。

虽然十大科技集群变化不大，但对于百强科技集群来说，情况却有所不同。位于中等收入经济体的集群经历了最强劲的科技增长，其中，中国集群的科技产出增长最为迅猛，以合肥和郑州遥遥领先。在其他中等收入经济体集群中，开罗的增长率最高，其次为印度的钦奈和土耳其的伊斯坦布尔。

与之相对，高收入经济体集群的增长速度普遍低于中等收入经济体集群，63个高收入经济体集群中有37个在2023年出现科技产出负增长。大多数北美和欧洲科技集群的排名都有所下降。

世界知识产权组织总干事邓鸿森表示，科技创新集群是国家创新生态系统的重要基础，这些集群不仅在发达国家蓬勃发展，也在新兴经济体中逐步崛起。

（法新社、联合国新闻）

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