全球确诊逼近400万 中美角力到安理会

（德国之声中文网）根据美国疾控中心CDC公布的数据，截至5月8日美国全境确诊感染新冠病毒（COVID-19）的人数超过124.8万人，其中死亡病例总数7.5万。美国目前是全世界新冠疫情最为严重的国家。

根据各国统计的数字汇总，全球因感染新冠病毒而死亡的人数已经超过27.5万，确诊感染病例累计超过390万。

除了美国和英国之外，报告死亡病例最多的是意大利。该国卫生部门通报称，意大利全国新冠死亡病例已经突破3万。

中美角力继续

与此同时，世界卫生组织（WHO）表示，为了在全球采取应对新冠疫情的措施，该组织需要大约17亿美元的资金，但是现在还有大约13亿美元的缺口。在此之前，美国宣布撤回对世卫组织的出资。美国原本是世卫最大出资方，去年拨款约4亿美元。近期在新冠疫情中，特朗普指摘世卫偏袒中国，应对疫情上"未能履行其基本职责"。

另据报道，联合国安理会原计划通过一份停火抗疫决议，旨在呼吁战乱地区冲突各方暂停交战，以集中资源用于抗击疫情。该决议草案遭到美国否决。据悉，草案中关于世界卫生组织的描述是美国阻止表决的动因。

美国外交官在会后透露，和中国的持续分歧是华盛顿决定否决这一决议的原因之一。过去美国曾指责中国多次封锁安理会决议。

据新华社报道，国家主席习近平和朝鲜领导人金正恩"互致口信"，中方表示愿意向平壤提供在抗击疫情方面的帮助。报道中提到，今年2月，金正恩曾就防控新冠肺炎疫情向习近平"致慰问信并向中方提供支持"，对此中方表示感谢。

新华社援引的习近平回复金正恩口信中称，中国疫情防控工作"取得重大战略成果"。习近平表示"很关心朝鲜疫情防控情况和朝鲜人民身体健康"。他许诺"中方愿同朝方加强抗疫合作，并根据朝方需要提供力所能及的支持"。

前一段时间，金正恩曾一度从公共视野中消失，引起外界各种关于他身体状况的猜测。虽然朝鲜始终坚称其境内零感染，但是不少分析人士都对此深表怀疑。不过在中国爆发新冠疫情不久，平壤方面就迅速采取措施，加强边界防控。中朝之间的贸易物流陷入停滞。

欧盟不急于开放外部边界

随着欧洲多国的疫情出现缓和，各国政府开始采取逐步恢复经济和生活的措施。欧盟委员会周五向各成员国发出建议，针对非欧盟公民的入境限制措施应该延长至6月15日，原因是"欧盟和世界的疫情状况目前仍然脆弱"。

今年3月，在疫情大规模爆发的背景下，欧盟各国同意关闭外部边界，限制第三国公民入境，以求遏制新冠病毒的进一步扩散。在美国下令暂时禁止欧盟公民入境后，欧委会也力主欧盟关闭外部边界。

如今在逐步"解封"的趋势下，欧盟官员表示，应该优先恢复欧盟内部以及申根区之内的人员自由流动。在逐步放开内部边界的控制之后，欧盟才会考虑允许来自非欧盟公民的非必要旅行。

德国北威州州长拉舍特（Armin Laschet）日前呼吁德国重新开放与法国之间的边界。"那边（法国方面）的封锁令到5月11日结束"，拉舍特在接受德媒采访时说，"这将是我们向邻国释放信号的好机会，彰显欧洲集体抗疫的团结性。"

抗议声中德国逐步解封

根据德国罗伯特科赫研究所周六发布的数据，德国确诊感染新冠病毒的人数超过16.8万，单日新增感染病例1251人，死亡病例也增加至7369人。

德国北部的梅克伦堡-前波莫瑞州（Mecklenburg-Western Pomerania）是第一个重新开放餐饮业的联邦州。其它各州也将在接下来的时间里陆续允许餐馆饭店开门营业。

不过重新营业的餐饮业主必须严格遵守卫生标准，保持社交距离，每桌之间的距离至少要在1.5米以上。这意味着餐馆可以同时接待的客人数量大概只有过去满客状态下的一半。

在过去两周里，反对政府防疫措施的示威活动在德国各地屡见不鲜。一个以此为主旨的党派还应运而生，名为"反抗2020"（Widerstand2020）。创始人之一希夫曼（Bodo Schiffmann）是海德堡的一名耳鼻喉科医生，他认为政府3月中旬以来实施的防疫控制措施，是对民主和自由权利的侵害，而且从控制病毒传播的角度来看"完全没有必要"。该党派自称在短短数周内已经有了10万党员。

雨涵（综合报道）