全球确诊超过400万 德国新冠传播率上升

（德国之声中文网）根据美国约翰·霍普金斯大学的最新数据及法新社统计，自新冠疫情爆发以来已有逾400万人感染，约27万8000人死亡。欧洲通报的感染总数为170万余人，死亡人数超过15万5000人。美国是目前新冠病亡率最高的国家（近7万9000人），紧接着是英国（超过3万1000人）、意大利（约3万400人）和西班牙（约2万6500人）。由于各国的筛检数量及人口数存在差异，而且存在未被察觉或统计的"黑数"，难以准确比较各国情况。

在德国缓步放松防疫措施之际，罗伯特·科赫研究所（RKI）警告周六称，德国新冠病毒的再生率回升到1.1，平均每一名感染者会继续传染给1.1人。而本周五的再生率为0.83，周三时只有0.65。

由于当前的感染数字相对较少，造成统计数据波动加剧，罗伯特·科赫研究所暂时无法判断"究竟是过去几周新感染人数下降的的趋势持续，抑或是感染数字再度上升"。但RKI表示，鉴于再生率上升，未来几天内必须密切关注进展。

周日上午，RKI通报的德国总感染数约为16万9200人，14万4000余人痊愈，因新冠肺炎死亡的人数则为7395人。

民众示威反对限制措施

联邦政府和各州周三刚刚宣布放松防疫措施，但周六德国各地仍有大量示威者要求进一步松绑。成千上万民众在斯图加特、慕尼黑、柏林和法兰克福及其他城市举行示威活动，抗议政府的防疫限制措施。多特蒙德等地发生极右翼人士攻击媒体的情况。

单是在斯图加特城市广场就有数千人上街抗议。活动组织方原本申请的参与人数为5万人，但有关当局只允许最多1万人聚集。警方表示，多数参加者都遵守了社交距离规范，抗议活动和平进行。

德国ZDF电视二台的时政讽刺节目“今日秀”Heute Show的摄制组人员曾在柏林遭到多人袭击

柏林的联邦议院建筑前则有约30名抗议者因不遵守防疫规定被警方逮捕。警方发言人表示，虽然已用扩音器发出警告，但抗议者仍未保持距离。在亚历山大广场则出现数百人未经申请举行集会。根据柏林目前的规定，一个固定地点只能举行人数不高于50人的活动。

慕尼黑市政厅前的玛丽亚广场则有约3000人聚集示威，抗议严格的防疫措施。警方表示，原本主办方只申请80人参与示威，但最终有关单位仍允许活动继续进行。在法兰克福市区，超过500名示威者举牌抗议防疫措施。据警方称，抗议活动未经申请，部分参加者没有保持1.5米的安全距离，但警方并未驱散人群。

多特蒙德的示威活动则发生暴力袭击事件。多特蒙德市政府以防疫为由禁止主办方的示威活动申请，但仍有约150人群聚，包括一组右翼极端人士，其中一人攻击了西德广播公司（WDR）的摄像人员，随后遭到警方逮捕。

新冠疫情发生以来，德国出现以"横向思考"（Querdenken）为题的抗议活动而且活动次数愈发频繁。上个周末已有数千人参与示威，反对个人的基本权益遭到限制。

多处屠宰场爆发疫情

与此同时，德国数个屠宰场发生严重群聚感染事件。早在今年四月，巴符州比肯费尔德（Birkenfeld）的一家肉食品生产厂就有大量员工被检验出感染新冠肺炎。如今在北威州的科斯费尔德（Coesfeld）和奥尔－埃肯施维克（Oer-Erkenschwick）以及石荷州巴德布拉姆斯特市（Bad Bramstedt）的屠宰场都出现疫情。事实上，多年来肉食品业因为员工工作及住宿条件恶劣饱受批评。

科斯费尔德卫生局表示，直至本周六，当地一家屠宰场中有183人感染新冠肺炎。该屠宰场共有1200名员工，约920人接受了筛检。奥尔－埃肯施维克屠宰场的1250名工作人员中则有33人感染。巴德布拉姆斯特市的屠宰场也有109人检验呈阳性。

北威州和石荷州已下令检查肉食品业以及雇工集体宿舍的卫生措施。德国食品餐饮协会（NGG）确信，员工宿舍的情况是造成病毒传播的因素。肉食品制造业的大量员工来自东欧和南欧，他们生活在狭窄的宿舍里，而且卫生设施不足。