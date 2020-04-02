全球确诊破百万　纽约呼吸机6天耗尽

（德国之声中文网）新冠肺炎全球确诊破100万宗，逾5万人死亡。美国是最多人确诊的国家，超过23万人染病，其次是意大利及西班牙，确诊人数均超过11万。最多人死亡的国家是意大利及西班牙，都有超过1万人不治。

在确诊人数最多的美国，总统特朗普4月2日在白宫记者会上公布，其第二次新冠病毒检测呈阴性，「我刚做完检测，就在今天早上，只用了一分钟完成，然后约14丶15分钟等结果」。他三月中旬曾接受检测，结果也是对病毒呈阴性，他表示再次接受测试是为了体会检测过程有多快速，并指第二次测试明显更轻松。

纽约州6日内耗尽呼吸器

纽约州单日破纪录新增432宗死亡病例，累计2300多人不治，确诊病例达9万多宗。当地呼吸机严重短缺，州长古莫（Andrew Cuomo）在记者会上指，每天新增约350名新冠患者需要用呼吸机，但全州呼吸机库存仅约2200台，按目前使用率全州呼吸机只够用6天，「当有人需要呼吸器却得不到时，那人就会死，事实就是如此残酷」。

特朗普下令6家医疗公司生产呼吸机

他称州政府已制定应变方案，包括调度医院闲置呼吸机丶暂停非必要手术丶用麻醉机替代等，并会继续向各方采购。日前特朗普已发表声明，引用《国防生产法》（ the Defense Production Act ）要求6家医疗器材公司制造呼吸机。

殡葬需求「接近九一一」

纽约市死亡人数众多，殡葬需求倍增，火化轮候时间越来越长，火葬场深夜也要运作。有墓地负责人形容情况是入行近50年来从未见过，「最接近是九一一的时候」。

市政官员在该州其他地方寻找临时安葬地。纽约州殡仪馆协会的主管Mike Lanotte称，「我们一直在为最坏情境做准备，在很多方面最坏情境已开始成为现实」。死亡数字料攀升，国防部拟向全国提供多达10万个尸袋。

申请失业金暴增664万人 民主党党代会押後

疫情重创经济，美国劳工部4月2日公布上周新申领失业救济金人数增至664.8万人，是前一周的约一倍，连续两周破新高。这个数字也比高盛本来预期的550万人更高，分析指反映美国多地封城，企业招聘意欲比经济衰退时更低，预料未来数星期有关数字仍然高企。

众议院议长波洛西宣布，成立一个民主丶共和两党组成的新冠危机专责委员会，监察联邦政府抗疫工作，确保纳税人的金钱妥善及有效地使用在拯救生命丶纾缓疫情及推动经济。

因应疫情，民主党4月2日宣布原定7月召开的全国代表大会推迟到8月中旬。党代会每四年召开一次，预计会本届将提名在党内初选领先的前副总拜登为总统候选人，在11月大选挑战寻求连任的特朗普。

加拿大确诊破万 军方或支援原住民

加拿大疫情扩大，当局4月2日宣布单日新增个案约1100宗，确诊个案累计增至1万宗，成为全球第14个病例过万的国家。疫情最严峻的是魁北克省，4600多人确诊；其次是安大略省，近2800人确诊；卑诗省排第三，近1100人确诊。

副总理方慧兰形容，这是加拿大对抗疫情的「关键一周」。总理杜鲁多呼吁国民留在家中，又指未来数天会分派额外1,000万片口罩。在偏远地区的原住民社群，医疗资源相当缺乏，如疫情爆发将难以应付，据悉军方已承诺提供必要支援。



分析指意大利疫情有回落迹象

西班牙死亡单日新高 意大利疫情回稳

欧洲方面，德国确诊病例累计增至84,000宗，超越中国成为全球第四多确诊国家。

西班牙单日新增死亡人数再创纪录，累计超过1万人不治。累计确诊人数达11万，是继美国和意大利后第三个图片10万宗病例的国家。

重灾区意大利新增4600多人确诊，是连续4日新增病例维持在4000多宗的水平。分析指这反映疫情步入平稳期。当地累计超过11万人确诊，近14000人死亡，死亡个案全球最多。

英国确诊个案累计34000多宗丶2900多人死亡，数字远较欧洲其他国家低，被指是病毒检测量太低造成的错觉。衞生大臣夏国贤称，政府将扩大病毒检测数目，月底前达至每日10万次的水平。

李澄欣/邹宗翰（综合报导）