全球百万富翁数量创新高 德国、中国排名靠前

股票市场的走高让全球不少富人的资产增值，并跻身百万富翁的行列。德国和中国都属于世界上百万富翁最多的国家。

（德国之声中文网）在过去一年里，全球许多股票市场的牛市让富人的身家水涨船高，更多人得以跻身美元百万富翁的俱乐部。

根据咨询公司Capgemini的《全球财富报告》，全球范围内拥有可投资资产在一百万美元以上的人数增加了5.1%，达到2280万。这是1997年开始有关统计以来的最高水平。这些富人的财富总量增加了4.7%,达到86.8万亿美元（79.6万亿欧元）。

在德国，虽然过去一年经济总体低迷，但百万富翁的数量还是增加了34000人（增幅2.1%）其财富的数量上升了2.2%，达到近6.3万亿美元。但上述增幅明显低于全球平均水平。

中国百万富翁人数去年的增张速度甚至低于德国，仅从1498000人增至150万人。

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增长幅度最大的地区是北美。该地区百万富翁的数量增加了7.1%，达到743万人，他们的财富增长了7.2%，达到26万亿美元。增长强劲的原因包括经济增长有力、通货膨胀放缓以及股市行情高涨。

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七成富翁白手起家

全球百万富翁数量排行榜的榜单前五排名并没有发生变化。高居榜首的是美国（743万人），亚军是日本（378万），德国第三（165万），中国第四（150万）。

Capgemini公司的财富问题专家迈尔（Klaus-Georg Meyer）对德新社表示，在这方面“中国迄今为止还未能超越德国”。

在富翁俱乐部里，个人财富的规模仍有很大差别。报告估计，在百万富翁中只有1%的人拥有3000万美元以上的可投资资产，而他们的财富量却占了“俱乐部”成员总财富的34%。

全球目前的百万富翁中，70%的人属于“白手起家”，20%的人年龄不到40岁。报告作者估计，他们中不少人是数字化行业的企业家。

这份报告覆盖的71个国家，其国民总收入（GNI）占全球总量的98%，股市总市值占全球的99%。所统计的个人财富类别包括股票、固定利率的有价证券、私人参股等其他投资形式以及现金和非自用房产。

（德新社、德广联）

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