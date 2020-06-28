 全球病亡例破50万 北京周围防疫升级 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.06.2020

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时政风云

全球病亡例破50万 北京周围防疫升级

全球新冠疫情在周日一连突破两个数字线，象征着全球疫情已经恶化到新高点。北京6月起的新冠确诊病例已经累积至311例。毗邻北京的雄安新区安新县也实施封闭式管理。

Indien Coronavirus | Ausbruch in Neu Delhi (Reuters/A. Abidi)

全球因感染新冠病毒而死亡的病例已经突破50万人

（德国之声中文网）周日，全球新冠病毒的确诊人数突破1000万人，死亡病例也突破50万人大关。

根据美国约翰霍普金斯大学的统计数据，至截稿为止，美国确诊新冠肺炎的人数已经到达2,544,418例，病亡人数达125,768例。这相当于全世界的死亡病例中，每四人有一人来自美国。死亡病例第二高的巴西现在有超过5.7万名死亡病例，相当于全世界的死亡病例中每9人之中就有1人来自巴西。

安新县实施封闭式管理

27日深夜，和北京相鄰的河北省雄安新區安新縣宣布啟動封閉式管理。这一政策将影响安新县50万名居民，而这一措施和武汉市先前爆发疫情时采取的严格措施相同。

公告指，所有非本村（小区、楼院）的外来人员、车辆一律不准进入。居民无特殊情况，尽量减少外出。每户家庭每天可指派一名家庭成员凭出入证出门采购生活物资1次，并进行出入登记（扫码）和体温测量，其他人员除生病就医、疫情防控外，不得外出。

“雄安发布”微信公号6月28日消息，安新县疫情防控办负责人答记者问，表示截至6月28日， 安新县已连续三天没有出现新增确诊病例，有8例患者陆续治愈出院。

安新县隶属于河北省保定市，由雄安新区托管。雄安新区是中国第19个国家新区，据说是中国国家主席习近平亲定建设的。

北京完成百万人检测

此外，中国的感染人数也仍持续上升。北京在新发地市场爆发聚集性疫情之后，从6月11日起至6月27日止，北京累计确诊病例311例。其中有212例集中在北京市丰台区，且有302例与新发地聚集性疫情有明确关联。

北京因应疫情，全市分四个批次对“应检尽检”人员进行核酸检测。截至6月28日12时，全市累计完成采样829.9万人，已完成检测768.7万人，基本完成“应检尽检”人员动态清零。

美国酒吧再度歇业

美国疫情最严重的地区市南部和西部。加州政府在6月19日准许洛杉矶重启酒吧之后，眼看确诊数字持续增加，又宣布让洛杉矶和其他六个郡下令酒吧歇业。

延伸阅读: 美国确诊人数暴增 多州叫停重启计划

德州州长阿博特(Greg Abbott)虽然在5月决定重启商业活动，但是却也在6月26日命令酒吧歇业、限制民众在餐厅内用餐。他说，德州的疫情在过去两周出现了「非常危险的转折」。他重启商业活动和限制营业的决定都得到副总统彭斯的支持。彭斯和阿博特出席场合时均佩戴口罩，他们也呼吁民众佩戴口罩、维持社交距离。彭斯也因疫情取消了前往佛罗里达州和亚利桑那州的竞选罗动。

USA Wahlkampfveranstaltung Trump in Tulsa (Getty Images/W. McNamee)

美国总统特朗普很少佩戴口罩，但是美国卫生部长却捍卫特朗普的决定，称因为特朗普固定接受病毒检测，而且他是自由国家的领导人，所以不用遵从他自己的行政团队的建议。

首尔大型教会爆发疫情

周日，韩国又新增62个确诊病例，其中有40人是本土病例、22人为境外移入病例。本土病例当中有26个病例都在首尔。

韩国政府自5月6日起宣布从「严守社交距离期」转入「生活防疫阶段」，营业场所逐渐开放、解封，学校也要分阶段復课，而单日新增病例低于50例则是当时订下的标准之一。

最新一波疫情与首尔冠岳区大型教会有关。

张慈/邹宗翰（德新社、路透社)

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