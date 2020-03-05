全球病亡人数破3800 欧美疫情续拉警报

(德国之声中文网)在中国的新冠确诊人数持续下降的同时，全球各国的却持续提升防疫强度。除了意大利单日的确诊人数再度破千外，法国、英国、西班牙与美国的新冠疫情都持续攀升。法国周日 (3月8日) 新增了177起确诊病例与3起病亡案例，将累计的确诊病例与病亡案例提升至1126例与19例。其中，法国上加龙省的国会议员皮卡德 (Elisabeth Toutut-Picard) 确认染上新冠病毒，目前居家隔离中。

此外，西班牙周日也新增了158起确诊病例与7起病亡案例，将累计的确诊案例与病亡案例提升至674例与17例。英国则是新增了64起确诊案例与1例病亡案例，将累计的确诊案例与病亡案例提升至273例与3例。于欧洲中部的瑞士目前的新冠确诊案例也提升至332例，该国周日也出现了第二起病亡案例。

另一方面，非洲周日也出现新冠疫情爆发以来的首起病亡案例。一名60岁的德国男子在抵达埃及一周后，周六被确诊感染了新冠病毒，周日便因此病亡。目前，埃及通报了55起新冠确诊病例，其中有45例来自一艘尼罗河上的邮轮。路透社报导，埃及卫生部长扎耶德（Hala Zayed）周日表示，该邮轮周日新确诊的33名新冠病人目前都没有出现任何症状。

美国逾30州出现新冠疫情

与此同时，美国的新冠确诊案例也于周日超过500例，确诊案例遍布超过30州。美国疫情最严重的华盛顿州周日新增两起病亡案例，将美国目前的累计病亡案例提升至21例。虽然美国的新冠疫情持续上升，美国总统特朗普周日仍坚称白宫针对新冠防疫工作进行了精细完美的协调。

美国共和党议员克鲁兹 (Ted Cruz) 周日表示，他因为与一名确诊感染新冠病毒的人握手，所以将在家中进行自我隔离。

目前有两艘邮轮停靠于美国加州与佛罗里达州的外海。 其中，停靠加州外海的「至尊公主号」目前已有21人确认感染新冠病毒，该邮轮预计周一停靠加州的奥克兰。 另一艘有两起确诊案例的「帝王公主号」则被迫持续停靠佛罗里达南部外海。 美国国务院周日警告美国人，由于搭乘邮轮会提高感染新冠病毒的风险，所以建议美国人别搭乘邮轮旅游。

美国国务院在一则推特发文中写道：「许多国家都已建立检疫机制，拒绝让有感染案例的邮轮靠港，并拒绝让船上乘客下船。 」

此外，美国共和党议员克鲁兹 (Ted Cruz) 周日表示，他因为与一名确诊感染新冠病毒的人握手，所以将在家中进行自我隔离。

中国确诊案例持续下降

中国周一上午公布的新冠疫情最新数据显示，中国新增了40起确诊案例与22起病亡案例，将累计确诊案例与病亡案例提升至80735例与3119例。 其中，新冠病毒疫情最严重的湖北省周一新增了36起确诊案例与21起病亡案例。 这代表中国其余的省份周日仅增加了4起确诊案例与1起病亡案例。

中国官媒新华社报导，武汉当地的14间「方舱医院」目前已关闭了11间，剩余的三间方舱医院只剩下100名新冠病患。 周日，武汉体育中心改建的方舱医院送走了最后一批病患，也正式宣布「封舱」。

此外，周六 (3月7日) 晚间中国福建省泉州市一间用来隔离新冠病毒密切接触者的酒店传出倒塌，当时传出有71人被埋在瓦砾堆中。 中国媒体报导，截至周日已有49人获救，10人不幸丧命。 目前仍有22人受困当中。 该酒店的65岁杨姓房东已被警方带走接受调查。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)