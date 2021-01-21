 全球疫情概览：德国死亡人数破5万大关 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.01.2021

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时政风云

全球疫情概览：德国死亡人数破5万大关

因新冠疫情全国“停摆”之际，德国染疫死亡人数本周突破了5万大关。与此同时，日本政府再次否认今年将停办东京奥运的说法。香港媒体披露，为控制九龙两个地区的疫情，将首次对上万居民实施“围封”措施 。

Deutschland Coronavirus Beerdigung

德国新冠疫情累计死亡人数突破5万人（图为波恩的墓园）

（德国之声中文网）根据德国罗伯特· 科赫研究所（RKI）公布的数据，德国的新冠疫情死亡人数周五（1月22日）突破5万大关。过去24小时内，新增859起新冠死亡病例。

德国统计新冠死亡人数的方式是将所有感染新冠病毒SARS-CoV-2 死者都计算在内。如果感染者患有其它疾病，而死亡原因无法确认是新冠病毒引起，同样会被计入新冠死亡人数。

德国自去年12月中旬开始实施严格新冠封锁措施，多数公共活动将持续停摆至2月14日。新一轮的封锁目前似乎已出现成效，七天感染指数呈现下降趋势。德国政府希望将七天指数控制在50以下，以便重启感染链追踪。

亚洲

  • 中国：北方多省出现疫情反弹令有关当局高度紧张。中国在部分地区展开大规模新冠病毒检测。上海在爆出6例本土确诊案例后，封锁了两家医院。
  • 韩国：单日新增数字是两个月以来新低。该国的新增感染人数仅346人，累计新冠感染总数为74000。政府官员认为，韩国正逐渐摆脱第二波疫情。
  • 日本：政府驳斥今年将停办东京奥运的报道。原定2020年夏季举行的东京奥运因疫情之故被推迟至今年7月23日至8月8日。英国《泰晤士报》此前报道称，日本当局私下总结认为，今年的东京奥运不得不取消。
    Japan verschiebt Olympische Spiele wegen Coronavirus auf 2021

    原定2020年举行的东京奥运因新冠疫情推迟

  • 香港：媒体披露，为了控制九龙两个地区的冠病疫情，香港将首次对上万居民实施"围封"措施。知情人士透露，只有测试结果呈阴性的居民才能离开受影响的地区。《南华早报》周五报道说，围封措施将会是香港迄今采取的最严厉防疫措施，预计本周末在油尖旺和深水埗区的两个指定强制性检测区展开，但需要寻求医疗咨询或"遭受人体伤害"的居民将不会受到围封措施的影响。报道称，港府只有在受影响地区内的市民接受测试后，才会解除围封措施。在过去一周，香港每天约有一半的感染案例来自油尖旺区。

美洲

  • 墨西哥：每日新增病例及死亡人数再创新高。这个拉丁美洲国家的最新的单日确诊人数为22339人，死亡1803人。墨西哥城是该国疫情的重灾区，当地医院的负荷量已经达到89%。
  • 巴西：正翘首以待200万剂牛津-阿斯利康疫苗从印度运达，但巴西公共卫生专家仍担忧疫苗不足。巴西城市玛瑙斯因为疫苗短缺，暂停了接种项目。
    Brasilien Corona-Pandemie | Impfstart | CoronaVac | Sao Paulo

    200万剂牛津-阿斯利康疫苗从印度运往巴西

欧洲

  • 匈牙利：外长西亚尔托（Peter Szijjarto ）周五在莫斯科举行记者会表示，该国是第一个购买俄罗斯"卫星五号"疫苗(Sputnik V)的欧洲国家。西亚尔托的脸书今天上传了一支记者会的直播视频。他表示，俄罗斯的疫苗将分为三批运抵匈牙利，至于运送的疫苗规模将于稍后公布。
  • 在匈牙利向俄罗斯购买疫苗的消息传出不久前，美国瑞辉（Pfizer）宣布将原定本周向欧洲交付的疫苗数量减半，引起欧洲的强烈不满。
  • 丹麦：交通运输部宣布，由于迪拜检测机构出现伪造新冠检测报告的情况，未来5天内禁止由迪拜起飞的飞机入境。
  • 葡萄牙：该国媒体报道称，该国各地大中小学及托儿中心最早可能在周五开始关闭。部分人士则呼吁推迟原定本周日举行的总统选举。里斯本政府形容本周的疫情数字"特别严峻"，认为，英国的新冠变种病毒是导致感染数字剧增的部分原因。

张筠青/凝炼（路透社、德新社、法新社、美联社）

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