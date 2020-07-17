全球疫情依然严峻 台湾实现百日无新增

（德国之声中文网）六月底，也就是中国爆发新冠疫情大约半年之后，全球感染人数就已经突破了一千万。目前，在南北美洲以及印度和南非等国，疫情仍相当严重。

根据霍普金斯大学提供的数据，全球范围内已有大约62万因感染新冠病毒而死亡。对于年老体弱或免疫力较差的人群来说，新冠病毒往往会构成致命危险。

目前疫情最为严重的是美国，当地确诊感染人数已接近四百万，死亡人数多达14万2千。无论是感染人数还是死亡人数，美国都高居全球榜首。目前，美国南部和西部联邦州疫情严重，新增感染人数居高不下。有专家认为，当地疫情正在失控。

全球疫情第二严重的则为巴西。霍普金斯大学公布的数据显示，当地已有220万人感染，8万1千人死亡。一个月内，新增感染病例几乎翻了一倍。

德国拟对境外返国人士加强新冠检测

德国拟加强返国游客新冠检测

德国罗伯特·科赫研究所周四发布的数据称，过去24小时内，德国新增病例为569例。至此，德国总感染人数为20万3308人。迄今为止，德国已有9101人死于新冠病毒感染。罗伯特科赫研究所称，截至周三，德国已有18万9千人感染新冠病毒后痊愈。

德国各联邦州卫生部长周三达成共识，将对从境外返回德国的人士加强新冠检测。不过，不来梅卫生部发言人表示，如何实施检测以及费用应由谁来承担等具体问题，目前尚无定论。

德国各机场已明确表示，他们不会参与新的检测措施。德国民用机场工作小组发言人表示："如果卫生部门希望在机场实施快速检测，那么，这些检测就必须由卫生部门来完成。"这位发言人说，机场工作人员无权监测旅客的健康状况。

台湾实现百日无本土新增

路透社周三报道称，台湾已经有一百天没有出现本土新冠感染新增病例。路透社援引台湾中央疫情指挥中心报道称，台湾冠状病毒肺炎确诊数在455例，分别为364例境外移入，55例本土病例及36例敦睦舰队。

疫情指挥中心表示，本地确诊个案中七人死亡、440人解除隔离、八人住院隔离中。此外，考量香港、澳洲本土病例持续增加，且疫情上升，因此即日起将该两地"短期商务人士入境申请缩短居家检疫"的中低感染风险国家/地区移除。



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