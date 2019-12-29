全球甲烷排放量创下新纪录

（德国之声中文网）根据一项国际调查，从2006至2017年，全球甲烷（CH4)）排放量增加了9%，创下历史最高纪录。参与该研究项目的有100多名科学家。该项目由全球50多个科研机构组成的全球碳项目牵头。

甲烷生成于自然界，例如沼泽地和湖泊。不过，该研究报告指出，全球甲烷排放量中约有60％来自人类活动，其中尤其包括牲畜饲养，以及水稻种植、化石能源载体、垃圾燃烧、工业和交通。

从美国密西根一垃圾场深处获取甲烷

这一发展之所以令人忧虑，也是因为这一温室气体损害气候的潜力甚至还明显大于二氧化碳。根据该项研究，若以100年为计算单位，甲烷对气候的危害每公斤高于二氧化碳28倍；若以20年为计算单位，其潜在的危害作用甚至在80倍以上。

短期或有好转

气候问题专家们预期，由于新冠瘟疫大流行，今年，甲烷排放量会有所下降。不过，大气中甲烷的含量年复一年增加。目前，全球年均甲烷排放量要比2000至 2006年的年均配放量多出约5000万吨。

研究报告指出，非洲／中东、中国／东南亚及包括澳大利亚在内的大洋洲这３大地区排放增长尤快。根据电脑模型及计算结果，甲烷排放的主要推手是饲养牲畜和使用化石燃料。美国年均排放量达450万吨，主要来自对天然气的开采和分配。

只有欧洲减排

全球范围内，欧洲是2017年唯一一个相较于比较时段（2000 至2006年）排放量有所减少的地区。研究报告共同作者之一的法国女专家索努瓦（Marielle Saunois）解释说，相关规定和改善了的管理减少了欧洲境内产自垃圾场、厩肥坑等来源的排放量，另外，欧洲人如今减少了对牛肉的消费，吃得更多的是家禽和鱼。



检测牛呼气中的甲烷含量

项目实施过程中，专家们依据在大气中所测结果及生产过程中所释放气体的数据，检测分析了甲烷排放。研究结果表明，排放量符合有关气候转变程度的预期，根据该预期，至2100年，地球将比前工业化时代暖3至4摄氏度。

专家们在该研究报告中确认的甲烷排放量明显有违于巴黎气候协定。该协议确定了使地球暖化程度低于２摄氏度、并尽可能不超过1.5度的目标。为实现这一目标，联合国要求，甲烷的排放量须每年减少7.6％。

凝炼/苗子（德新社，法新社）

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