 全球生育率严重不平衡 | 文化经纬 | DW | 21.10.2018

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文化经纬

全球生育率严重不平衡

2018年度世界人口报告称，全球范围，妇女平均生育孩子数量为2.5个。1960年代，妇女平均生子数量尚为现在的两倍。

Deutschland Neugeborenenstation im Krankenhaus St. Elisabeth, Halle (picture-alliance/dpa/W. Grubitzsch)

（德国之声中文网）发达国家和发展中国家之间差别巨大。根据联合国人口基金会的这一最新报告，发达国家妇女平均生育1.7个孩子；最贫穷国家妇女平均生育４个孩子。这样，根据该机构的研究结果，发展中国家生子数量常多于人们所愿；发达国家的情况则正好相反。

非洲生育率尤高

根据该报告，妇女平均育子数量至少为４个的43个国家中，有38个在非洲。导致高生育率的原因中包括缺乏宣传指导及避孕手段。在非洲撒哈拉以南地区，几乎每年平均有2000万女性不情愿地怀孕，约占该地区怀孕总数的五分之二。

德国世界人口基金会执行干事拜尔女士（Renate Bähr）表示，非洲撒哈拉以南地区的妇女生育超过所愿数量的孩子，这一状态不能令人接受。她指出，该地区每两个妇女中只有一人拥有避孕的可能性，当地妇女需要得到更好的指导和生育计划。她强调，此外，还必须增强女性的社会地位，明显改善对她们的健康服务。

Symbolbild Teeenager Mutter Afrika (Getty images/AFP Photo/P. U Ekpei)

尼日利亚16岁的少女妈妈

世界人口报告建议，改善卫生健康体系，让其具备生育卫生服务功能。报告指出，卫生服务必须提供各种避孕手段，提供有关各种方法的广泛信息，并且，不得歧视特定人口群体。

根据人口研究专家们的计算，若保持每个妇女平均生子2.1个的水平，全球人口总数将长期维持稳定。

1967年，联合国人口基金会作为托管基金成立。它的任务是，在贫穷国家宣传计划生育，并为之提供相关手段。此外，该机构还致力于促进与性生活和人口生育有关的健康。该机构是涉及人口计划的全球范围最大基金会。

凝炼／达扬（德新社、基督教通讯社）

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100年后人口数量知多少？

联合国经济和社会事务部人口司公布的一份最新报告指出，印度人口数量赶超中国大约只需要7年的时间。2050年到来前，尼日利亚的人口数量将超过美国,成为全球第三大人口大国。 (22.06.2017)  

德国人又开始爱生孩子了

德国的儿童出生率上升。特别是知识女性不要孩子的情况明显下降。德国联邦统计局最近公布了这一好消息。 (27.07.2017)  

外籍妈妈提升德国平均生育率

33年来，德国妇女平均生育率首次回升至1.5胎。根据设址威斯巴登的联邦统计局日前的通报，东、西两德女性平均生育率最后一次达到这一水平（1.51胎）是1982年。 (18.10.2016)  

台湾政府 全力催''生''

台湾少子化问题已成国安危机，卫福部宣布将成立''少子化办公室''，希望将总生育率由千分之1.1提升到1.6。但在野党立委质疑是不可能的任务，而且蔡英文政府成立各式各样''办公室''，根本是叠床架屋。 (15.04.2017)  

“生育基金”被吐槽 看德国鼓励生育有何招？

近日，中国政法大学一名教授有关设立生育基金鼓励生育，对丁克家庭征收“社会抚养税”的言论在中国社会引发争议和批评。据统计，中国一对夫妇的平均生育率现已下降到1.2—1.4之间。德国也是低生育率的国家。德国政府为提高生育率有些什么措施呢？ (20.08.2018)  

改进落后文化才可改善妇女权益

在一些国家和地区，歧视妇女的恶习仍然是当地社会发展的主要阻力。这类恶习包括剥夺妇女接受教育的均等机会以及残害妇女身体的割礼等等。周三，德国世界人口基金会和德国发展援助部长共同提交的本年度世界人口报告书中指出，今后发展援助政策中应更多地考虑文化问题。文化是生命的重要组成部分，只有一些落后的传统文化得到改进，男女平等以及妇女权益才能真正得以实现。 (13.11.2008)  

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