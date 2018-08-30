全球生育率严重不平衡

2018年度世界人口报告称，全球范围，妇女平均生育孩子数量为2.5个。1960年代，妇女平均生子数量尚为现在的两倍。
（德国之声中文网）发达国家和发展中国家之间差别巨大。根据联合国人口基金会的这一最新报告，发达国家妇女平均生育1.7个孩子；最贫穷国家妇女平均生育４个孩子。这样，根据该机构的研究结果，发展中国家生子数量常多于人们所愿；发达国家的情况则正好相反。
非洲生育率尤高
根据该报告，妇女平均育子数量至少为４个的43个国家中，有38个在非洲。导致高生育率的原因中包括缺乏宣传指导及避孕手段。在非洲撒哈拉以南地区，几乎每年平均有2000万女性不情愿地怀孕，约占该地区怀孕总数的五分之二。
德国世界人口基金会执行干事拜尔女士（Renate Bähr）表示，非洲撒哈拉以南地区的妇女生育超过所愿数量的孩子，这一状态不能令人接受。她指出，该地区每两个妇女中只有一人拥有避孕的可能性，当地妇女需要得到更好的指导和生育计划。她强调，此外，还必须增强女性的社会地位，明显改善对她们的健康服务。
世界人口报告建议，改善卫生健康体系，让其具备生育卫生服务功能。报告指出，卫生服务必须提供各种避孕手段，提供有关各种方法的广泛信息，并且，不得歧视特定人口群体。
根据人口研究专家们的计算，若保持每个妇女平均生子2.1个的水平，全球人口总数将长期维持稳定。
1967年，联合国人口基金会作为托管基金成立。它的任务是，在贫穷国家宣传计划生育，并为之提供相关手段。此外，该机构还致力于促进与性生活和人口生育有关的健康。该机构是涉及人口计划的全球范围最大基金会。
凝炼／达扬（德新社、基督教通讯社）
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