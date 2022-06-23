全球猴痘病例破6000例 世衛將開緊急會議

（德國之聲中文網）世界衛生組織（WHO）表示，目前已接獲來自58個國家、總計超過6000宗猴痘病例通報，預計7月中將召開緊急會議，討論是否將猴痘疫情列為全球公共衛生緊急事件。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）週三（7月6日）在日內瓦舉行的新聞發佈會上說，聯合國機構將在7月18日當週或更早，再次召開委員會會議，針對猴痘是否宣佈為全球公共衛生緊急事件，也就是世衛最高警戒級別，提出建議。

世衛組織上次針對猴痘舉行會議是在6月27日，當時委員會指出，猴痘在非洲國家和全球範圍內的病例都在增加，但疫情尚未構成全球公共衛生緊急事件。

譚德塞說：「我持續對（猴痘）病毒的規模和在世界各地的傳播感到擔憂，」並補充稱「缺乏檢測，意味著可能還有許多病例沒有被通報」。譚德塞指出，大約有80%的猴痘病例是在歐洲。

他說，非洲以前未受影響的部分國家也出現了猴痘病例，而過去本就有猴痘疫情的非洲地區，則出現了創紀錄的病例數字。

猴痘是一種相對溫和的病毒感染，會引起類似流感的症狀並出現皮膚病灶，自5月初以來一直在全球蔓延。目前正在傳播的病毒株在非洲過去爆發疫情時，死亡率約為1%。目前為止，這次爆發的疫情在非流行國家的致命性似乎較低。

新加坡出現本土病例

猴痘疫情蔓延全球的同時，新加坡衛生部週三（7月6日）晚間表示，已經確認了首宗本地猴痘病例。該患者是一名45歲、居住在新加坡的馬來西亞男子，他在週三的猴痘檢測中呈現陽性。

截至當天，該男子的3名密切接觸者已被確認身份。當局表示，他們將被隔離21天。

目前這名男子下腹部有皮膚損傷、疲勞、淋巴結腫大，發燒和喉嚨痛等症狀。不過他的病情穩定，目前正在新加坡國家傳染病中心（NCID）的病房。

新加坡當局表示，猴痘對公眾的傳播風險仍然很低。該患者與6月通報的境外移入猴痘病例沒有關聯。

世衛將召緊急會議

世衛組織預計在7月中召開緊急會議以應對猴痘疫情。譚德塞在記者會上表示：「我的團隊正在關注這些數據，且我計劃重新召開緊急委員會會議，以便瞭解關於猴痘爆發的流行病學和演變情況，以及應對措施的執行情形。」

他並透露，「將在7月18日這一週把他們召集起來，如果需要的話，可以更早。」 世衛組織召集16名成員組成的猴痘緊急委員會，是由來自剛果民主共和國的貝里（Jean-Marie Okwo Bele）擔任主席，他是世衛組織疫苗和免疫部前主任。

世衛組織稱，到目前為止，大多數的猴痘感染者都是年輕的男同性戀者，且通常在城市地區。

猴痘的初始症狀包括高燒、淋巴結腫大和類似水痘的水泡狀皮疹。最初爆發的病例與過去報告過猴痘的地區沒有關聯，這表明未被發現的傳播可能已經持續了一段時間。

另外，譚德塞也稱讚民眾在社交媒體上談論有關猴痘症狀和經歷，並說：「這是一種積極的方式，可以洗去對一種可能影響任何人的病毒的污名。」

世衛組織遏制猴痘傳播的計劃，目前側重於提高可能感染影響人群的危機意識，鼓勵安全和保護措施。

譚德塞表示，世衛組織正在與各國和疫苗製造商合作，協調疫苗共享。目前疫苗稀缺，因此需要讓最危險的人群獲得。

（路透社、法新社）

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