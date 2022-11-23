全球法治倒退 中国“基本人权”倒数第四

（德国之声中文网）非政府组织"世界正义工程"（WJP）周四（10月26日）发布2022年法治指数。报告指出，全球的法治水平持续下滑。暴力、腐败、罪犯逍遥法外的现象影响全球成千上百万人。与此同时，越来越多政府出现独裁倾向。WJP今年的调查分析结果显示，过去一年间，尽管情况没有2021年新冠疫情封锁期间扰乱司法系统并削减公民自由时那么普遍与极端，61%的国家遵守法治的程度仍有所下滑。在报告统计的八项指标中，多数国家在七个指标的得分连续两年下降。

自2009年开始， "世界正义工程"每年以八项因素评估全球各国法治发发展，评分项目分别为"对政府权力的制约"、"杜绝腐败"、"社会秩序与安全"、"基本权利"、"政务公开"、"监管执法"、"民事司法"及"刑事司法"。今年的法治指数是基于对超过15.4万个家庭及3600名专家的全国性问卷调查。法制指数的分值在0到1分之间，0分最低，1分最佳。

根据调查结果，在140个国家及地区中，丹麦、挪威、芬兰、瑞典和荷兰排名前五。德国今年的全球排名下跌一名，整体得分为0.83。在"政务公开"、"社会秩序与安全"方面的得分不尽理想，后者的排名为全球第22。欧盟范围内，匈牙利的表现最差。

中国的全球排位上升三名至第95，在亚太地区排名倒数第三，与菲律宾同分、仅超过缅甸和柬埔寨。亚太地区国家中，前五名分别为新西兰、澳大利亚、日本、新加坡和韩国。

2022年全球法治指数

中国"基本权利"倒数第四

中国今年的整体法治指数为0.47，低于全球（0.55）及亚太地区（0.59）平均分。排名第一的丹麦得分0.9，垫底的委内瑞拉得分则为0.26。

在八项指标中，中国得分最低的项目是"基本权利"（0.26），排名第137；次低的是"对政府权力的制约"（0.32），排名全球131；在"政务公开"方面得分0.4，排名106。中国得分最高的项目是"社会秩序与安全"，以0.81排名全球第37。

香港法治全球排名第22位，创下2014年香港被纳入指数以来的新低，地区排名也滑落三名跌出前五，成为亚太地区第六名。此外，香港在八项指标的得分全面下滑，其中"基本权利"表现最差（0.59），较去年下滑0.02，排名全球61。

香港《明报》引述WJP高级顾问皮科内（Ted Piccone）指出，香港是亚太地区唯一五年内评分跌幅超过2%的地区，尤其是在"对政府权力的制约"、"基本人权"和"刑事司法"方面。皮科内表示，《香港国安法》的实施可能是导致评分下跌的原因，除了和平示威者被控违反国安法影响基本自由评分外，特首可委任法官处理国家安全相关案件，增加了行政当局权力并削弱司法独立。总体而言，他认为香港法治未来的走势令人泄气。

台湾迄今未被纳入法治指标的调查范围内。

法治逐渐薄弱

全球法治指数排名最差的5个国家分别是海地、刚果、阿富汗、柬埔寨和委内瑞拉。在这些国家中，人民的基本权利如言论自由没有得到充分保障，政府的权力也难以被制约。

中国的案例表明，即便整体排名挤入中下游，其法治程度也可能非常薄弱。虽然中国在打击腐败、维护秩序和安全方面表现突

总体而言，世界正义工程执行总结安德森（Elizabeth Andersen）表示："新冠疫情之前就存在的专制趋势继续破坏法治。对政府权力的制约正在减弱，对人权的尊重也在下降。"

2020年新冠疫情爆发以来，限制人民行动自由、赋予政府紧急权力等抗击疫情的措施，侵蚀了许多国家的法治。虽然法治下降的情况有所趋缓，但仍在持续。安德森指出："我们正在克服健康危机，但没有克服法治危机。如今有44亿人生活在法治比去年更薄弱的国家。"

安德森说，法治的核心是公平原则，这意味着人人享有平等和公正。"更不公的世界将无可避免地成为更不稳定的世界。"

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