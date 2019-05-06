全球气温上升 政治领袖「隐身」

(德国之声中文网) 联合国秘书长古特雷斯(Antonio Guterres)准备前往南太平洋勘查海平面上升对该区域形成的威胁，途经新西兰并发表讲话。他说，2015年的巴黎协定要求全球气温上升控制在摄氏1.5度以内，但现在政治力量淡去，整个世界已经偏离正轨。

「矛盾的是，现在实际的状况变得更糟，政治人物出的力却更减弱。」联合国秘书长古特雷斯说: 「气候变迁跑在我们前面...过去四年的温度是有记录以来最高的。」

新西兰上周提出野心十足的国会法案，目标在2050年达到碳平衡，古特雷斯为此称赞其总理阿德恩。法案中，这个人口约五百万人的国家，将给予畜牧业一些转圜余地，尤其是「生物性甲烷」这种温室气体。

古特雷斯呼吁世界各国要「保护人民的生命，我们也需要保护我们的星球。」

他接下来计划拜访南太平洋国家斐济、图瓦卢、瓦努阿图。

今年九月，古特雷斯将在纽约举办「气候行动高峰会」，要求各国政府提出「具体、实际」的方案，目标是将温室气体排放量在未来十年内降低45%，并且在2050年减至零。

负责办理此次峰会的联合国高级代表路易斯.阿方索.德.阿尔瓦(Luis Alfonso de Alba)，也呼吁各国应当针对现行的全球经济模型进行深切反思。他认为人们应该改变他们消费与生产的方式，却也说这不是缓慢调高目标可以达到的。他认为私人企业投入资金，至少几万亿元是必须的。

慰问枪击案受害者

古特雷斯在新西兰停留三天的期间，将拜访先前被恐怖分子袭击的基督城，与穆斯林社群的领袖们见面。上周，随着一名土耳其伤者在医院宣告不治，基督城枪击案的罹难人数上升到51人。古特雷斯说，他向穆斯林的英勇与新西兰的团结致意。他赞赏新西兰国会加强枪支管制的法律规范，也认同总理阿德恩防止极端主义行为在网络上传播的努力。

罗法/夏立民 (美联社、法新社、路透社)