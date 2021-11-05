全球气候回顾2021

九月：停止海外煤电

中国主席习近平在联合国一般性辩论中承诺，中国将不再在国外建设燃煤电厂。这一宣布被认为是气候保护跨出的一大步。到目前为止，中国在其他国家建造了数百座煤电厂。不过，在做出这一宣布的同时，不顾环保人士批评，北京仍继续在本国兴建煤电。