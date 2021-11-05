全球气候回顾2021

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创纪录的严寒与炎热、大火、大水、龙卷风：2021 又是一个极端气候年，但也是一个人类做出气候保护和逐步淘汰煤炭的重要决定之年。我们从环境保护角度做一年终回顾。
和众多其它国家一样，德国也禁止销售施放鞭炮和烟花，以为疫情期间的医院减负。仅此措施就意味着塑料垃圾减少 3500 吨。在阿姆斯特丹，私人烟花未来也将被禁——这个荷兰首都计划用中央烟花表演代替之。
尤其是德国中部地区气温异常低下。经由北极漩涡凹陷，强冷空气直抵欧洲中部地区。究其原因是原本作为极地漩涡对手的微弱高速气流突然变得极强，在北极上空锁定了极地漩涡，但北极暖化削弱了该气流，从而使极地漩涡出现凹陷。
连续数天豪雨导致发大水，使澳大利亚东部众多城镇成为泽国，成千上万人被迫离开家园。新南威尔士州受创尤重。这个澳大利亚人口最大州的时任州长贝雷吉克利安 (Gladys Berejiklian) 以“百年不遇”一词形容此次大灾。
德国联邦宪法法院裁定《联邦德国气候保护法》部分违宪，理由是，它未设定 2030 年以后的气候目标，从而将给后代留下过重负担。环保人士欢欣鼓舞。联邦议院据此收紧了《气候保护法》：作为世界第四大经济体的德国确定最晚到 2045 年实现气候中和。
另一项具有里程碑意义的裁决是：荷兰海牙地方法院责令石油和天然气大亨——壳牌公司至 2030 年将其二氧化碳排放量减少近一半。该项裁决还将影响到供应商和终端用户。在荷兰，企业可能将必须承担责任，阻止未来的损害。
在加拿大的利顿（ Lytton ），热浪滚滚，最高温测结果近 50°C。加拿大全国有 230多人丧命高温。利顿被一场森林大火夷为平地。地中海、加利福尼亚、西伯利亚和亚马逊地区亦遭遇极端火灾。
中欧西部，极端强降雨导致大面积洪水。小溪成为汹险湍流。在北莱茵-威斯特法伦州和莱茵兰-普法尔茨州， 180 多人丧生。巴登-符腾堡州，以及比利时、荷兰两国也受到影响。仅德国，财产损失估计就达数十亿欧元。
联合国政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 明确表示：气候变化进度超过此前预期，且肯定是人为造成。这是联合国机构在其最新状况报告开首就提出的核心信息。该报告基于 1.4万多项经同行评审的研究。 IPCC 报告乃是最详尽的气候变化清单。
中国主席习近平在联合国一般性辩论中承诺，中国将不再在国外建设燃煤电厂。这一宣布被认为是气候保护跨出的一大步。到目前为止，中国在其他国家建造了数百座煤电厂。不过，在做出这一宣布的同时，不顾环保人士批评，北京仍继续在本国兴建煤电。
世界气象组织 (WMO) 称，尽管新冠大流行导致经济表现下滑，但2020 年，大气中温室气体浓度仍创新纪录，与上一年相比，增幅甚至高于过去10年平均增幅。该组织指出，巴黎气候保护目标的实现岌岌可危。
因疫情而一度中断后，世界气候大会再度举行。在英国格拉斯哥举行的联合国气候变化框架公约缔约方大会第26次峰会（ COP26 ）的最终文件——《格拉斯哥气候公约》呼吁“告别煤炭”。中国和印度双双阻止了“退出”煤炭目标。环保组织和联合国秘书长古特雷斯均感失望：气候灾难仍随时可能发生，危险尚未能得到控制。
36 场龙卷风席卷美国6州，造成巨大破坏； 肯塔基州受创尤重，至少88 人死亡，其中多人数天后仍下落不明。总统拜登要求调查全球暖化在一系列龙卷风产生中可能扮演的角色。同月，在菲律宾，至少有 375 人死于台风“雷伊”（"Rai". ）。
联合国在格拉斯哥举行的气候大会让气候危机再次成为人们的关注焦点。DW统整了其中最重要的数据。来看看与过去相比，地球发生了哪些改变。
经过近两个月的谈判，社民党、绿党和自民党终于就联合执政协定达成共识。即将出任总理的肖尔茨表示，联合政府的目标是推行“高效的政治”。执政协议尤其在外交政策领域多次提及中国，中方第一时间予以回应。
"气候总理"——德国总理默克尔的这一称呼不断出现，尤其是在看似世界末日大雨之后的这些天。她真是气候总理？若然，那又是从何时开始的呢？
在联合国气候大会上，中国国家主席习近平无法以视频现身，仅透过书面方式做出三点建议。美国总统拜登则为美国退出《巴黎气候协定》致歉，也承诺美国将在对抗气候变化中扮演领导角色。
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