全球气候变化报告：十万火急

暴雨、热浪、海平面上升：联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）在其最新报告中再度发出对全球变暖后果的紧急警报，要求立即大幅减少温室气体排放。
（德国之声中文网）温室气体的总量在上升，将全球变暖限制在1.5度的目标变得越来越遥不可及。根据测算，这一临界值有可能在数十年内即被突破。
这是IPCC报告中的关键信息之一。该报告已获195个国家的代表的批准，于8月9日正式公布。正值数星期来众多富国和穷国遭遇破纪录的热浪和降雨袭击之际，报告总结了有关气候变化的现有认知，借鉴了14000多项经同行专家评审的研究。
政府间气候变化专门委员会报告是对该主题的最详尽评估。这一最新发表的科学家分析报告提供了一幅发人深省的图景：在短短几百年内，行星的环境被单一物种大规模改变。
撰写该报告的工作组双主席之一的马森-德尔莫特 (Valèrie Masson-Delmotte) 表示，这份报告"是对现实的把脉"。
由于燃烧化石燃料、释放温室气体，人类已使地球变暖了1.1摄氏度。极端降雨、热浪和干旱变得更加频繁、更加严重。自2014年发表的上一份IPCC重要报告以来，科学家们越来越确定，气候变化也加剧了森林火灾、洪水和风暴的规模。
该报告共同执笔人、苏黎世联邦理工学院大气与气候研究所科学家塞纳维拉特纳（Sonia Seneviratne）表示，"尤其当我看到我们在极端气候方面的发现时，我会说：我们处于气候危机之中。我们的确面临一个非常大的问题。"
2015 年，作为全球努力的结果，各国领导人承诺，至本世纪末，将全球变暖控制在2摄氏度以内，最好是控制在1.5度以下，以阻止局势恶化。而根据设址德国的气候行动追踪研究小组的说法，各国政府目前仍在推行一项会使地球升温3度的政策，数十年内，《世界气候报告》调查的所有预期排放情景都将不能达到将升温幅度限制在1.5度以下之目标。
科学家们指出，尽管如此，依然有必要采取严厉措施。根据一项雄心勃勃的、急剧减少排放量的设想，至本世纪末，升温幅度仍有望控制在1.5度以内。这意味着，除全球经济快速脱碳外，还要从大气中捕捉大量的二氧化碳。不过，为此所需的技术昂贵。迄今为止，几无证据显示，相关方法可在所需的规模上发挥作用
该报告另一撰写人、波茨坦气候影响研究所科学家迈因斯豪森（Malte Meinshausen ）指出："现在避免排放，要比突破我们的碳预算、然后又从大气中捕捉大量排放物容易得多。"
根据最新估计，全球每升温1摄氏度，极端降雨量就会增加7%；强热带气旋将更为频繁地发生；印度洋的季风降雨将更猛烈，并且出现在不同季节。报告作者们写道："只要全球气温上升，气候极端变化现象就会继续增加。"
以往十年一遇大雨的发生概率现在增加了30%，而若温度升高3度，则将是十年两遇或三遇，水量增加三分之一；过去十年一遇的大旱将成为十年四遇。与工业革命前相比，发生概率目前已经达到2.8倍、温度增加了1度的热浪，其概率将进一步上升到9.4倍。
暖化越强烈，风险也就越大。该报告假设，在升温4度的地球上，以前某国每50年一遇的热浪，同一时期将发生39次。德国航空航天中心地球系统研究员、该报告合著者之一的艾林 (Veronika Eyring) 强调， "该报告清楚表明：必须立即行动"。
气候变化导致的一些变化也将继续推动变暖。随着地球暖化，海洋和陆地上的天然碳降会越来越失效。经由更高的温度，更多的永久冻土会融化，并将大量甲烷释入大气；反射地球热量、使其冷却的冰雪亦将越来越多地消融。还在 2050 年之前，北极就可能至少在整整一个月内几乎没有洋冰。
根据科学家的说法，永久冻土的融化并不足以导致全球自我加速的急剧暖化，但将使应对气候变化的斗争更加艰困。更多的温室气体排放意味着更强的反馈效应。而随着温度的升高，预测它们的影响也将日益困难。
此外，还有那些再也无法阻止的进程：本世纪海平面预计将上升半米以上。现在，它已导致许多沿海地区发生更严重、更频繁的洪水。科学家们还指出，鉴于冰盖对暖化的反应存在不确定性，因此，不能排除发生更极端情况的可能性：2100年海平面上升2米，2150年上升5米。
尽管如此，奥地利魏格纳气候与全球变化中心科学家、该报告的另一名撰写者马劳恩（Douglas Maraun）仍表示，每一种气候保护措施多少都有帮助： "每避免一度或十分之一度暖化，都能降低发生极端事件的风险。意识到这一点，可能有助于避免把脑袋埋进沙子里去。
温室气体的最大来源是煤炭、石油和天然气。在一份为决策者们撰写的有关该报告的43 页摘要中，未出现"化石燃料"一词。该摘要先由科学家起草，然后由政府官员逐行逐句审核批准。
气候科学家迈因斯豪森指出，"在科学家们撰写的报告中，当然提到了化石燃料。" 他表示， IPCC报告的作者们不被允许对闭门会议置评。对此，他强调， "即使你失去了一些表述，它也是一个了不起的成就，最终得到了所有政府的首肯。现在，世界上没有一个政府可以开倒车，说不相信IPCC所写的东西。"
同为该报告撰写人的牛津大学气候科学家奥托 (Friederike Otto) 说，"科学代表自己，不掺任何水分。"
今天公布的 IPCC 报告是总共三份报告中的第一份。两个月后，将在苏格兰召开联合国气候变化大会（COP26）。届时，各国领导人将磋商至2030年脱碳的解决方案。富裕国家是否兑现了2020年每年向较贫穷国家支付1000亿美元以适应气候变化的承诺，也将是议题。至少就目前而言，富国还没有达到这样的资助规模。
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