 全球每日超过16万确诊 美洲疫情最严重 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.07.2020

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时政风云

全球每日超过16万确诊 美洲疫情最严重

全球新冠肺炎感染人数超过1000万，死亡人数超过50万。世卫近期数据显示，有史以来最高的日新增病例数出现在6月28日，在全球新增超过18.95万例。

USA Washington | Coronavirus | Anthony Fauci, Wissenschaftler (Reuters/K. Dietsch)

美国政府首席医学顾问福奇(Anthony Fauci)警告，若美国人再不重视防疫，一日新增10万例他都不意外。

(德国之声中文网) 世界卫生组织总干事谭德塞周三(7月1日)表示，全球新冠肺炎病例已突破 「每天16万」。

世界卫生组织警告，新冠病毒大流行正在加速，并造成更多人病亡。美国有近12.8万人死亡最高，7月1日美国单日病亡人数更是自6月10日以来首次突破1000人。第二高的是巴西，近6万人病亡。

泛美卫生组织警告说，如果不采取更严格的公共卫生措施，到10月，拉丁美洲和加勒比地区的死亡人数可能翻两番，达到40多万人。

全球感染率也在过去一周达到最高，其中疫情最严重的美国，每日新病例激增至4万多例，其中以得克萨斯州和佛罗里达州病例飙升最受到关注。

除了关闭酒吧和海滩，美国多个州在周六7月4日的国庆日前对境外旅客实施了为期14天的隔离。

加州洛杉矶和几个县的餐馆室内用餐计划喊停，纽约也取消了从下周开始允许餐馆室内营运计划。

另一方面，欧盟重开计划在排除俄罗斯、巴西和美国后，向15个国家的遊客重新开放边境，放宽从阿尔及利亚到乌拉圭等国家的限制，希望协助旅游业复苏。

据联合国统计，疫情可能使全球旅游业及相关行业损失1.2至3.3万亿美元的收入。以希腊来说，虽然新冠病亡人数不到200人，但其经济却因封锁和旅行限制而遭受重创。

延伸阅读:派员赴华调查源头 世卫：离疫情结束仍遥远

中国疫情

根据中国卫健委数据，中国7月1日新增确诊病例3例，其中境外输入病例2例，北京则有1例本土病例，无新增死亡病例。其中也提到中国累计报告确诊病例有83537例，累计死亡病例则是4634例。

邹宗翰/杨威廉 (法新社、路透社等)

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