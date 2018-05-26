 全球每年1100万人死于不健康饮食 | 科技环境 | DW | 04.04.2019

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科技环境

全球每年1100万人死于不健康饮食

糖吃得太多，水果和全谷食品食用太少——研究者估计，全球每年有1100万人死于不健康饮食。问题最严重的并非大家猜测的美国，而是一个中亚国家。

Film TAXIDERMIA, Adel Stanczel, Gergely Trocsanyi, 2006. (picture-alliance/Everett Collection/Tartan)

（德国之声中文网）乌兹别克斯坦在排名中垫底，其次是阿富汗和马绍尔群岛。中国人中因饮食问题导致患癌死亡的比例最高。这是国际研究者在著名医学杂志《柳叶刀》上发表的研究结果。研究者们估计，每5个死亡案例中就有一个是因为饮食不健康引起的。

研究报告主要作者、华盛顿大学的克里斯多夫·默里教授（Christopher Murray）表示，"研究证明，正如我们多年推测的一样，不健康饮食比世界上任何其它风险因素造成的死亡人数都多。"他说，"按照我们的估计，高盐以及摄入过少健康食品是最大的风险因素。"平均来看，人们摄入的含糖饮料高于推荐量的10倍，盐的摄入高出推荐量的86%。

Russland Carousel - Supermarkt in Moskau | Getränke (picture-alliance/dpa/Sputnik/M. Blinov)

含糖量极高的碳酸饮料

长达27年的研究

研究者在1990年到2017年期间对195个国家的饮食习惯进行了研究。几乎每个国家都有不健康的饮食习惯，但差异仍是巨大的。

最常见的死因是心血管疾病，通常是因饮食油腻引起或加重的。在许多国家，经济不平衡是饮食不健康的重要原因。医生推荐每日摄入5份水果和蔬菜，在富裕的国家这笔支出只占家庭收入的2%，在穷国却占家庭收入的一半以上。

Deutschland Kinder Sport Übergewicht (picture-alliance/dpa/D. Bockwoldt)

研究者指出，2017年，德国每10万人中有162人死于不健康饮食。主要问题是全谷食品摄入过低，也就是每日少于125克。总体而言，德国在195个研究覆盖的国家中排名第38位。

名列前茅的是地中海国家。因不健康饮食引起的死亡在以色列、法国和西班牙比例最低。研究者还仔细研究了引起非传染性疾病，如心血管病、癌症或二型糖尿病的饮食方式。

15个不健康因素包括水果、全谷食品摄入太少，红肉食用太多。参加研究的哈勒-维滕贝格大学农业和营养学家托尼·迈尔（Toni Meier)指出，该研究不包括营养不良、饥馑或酗酒引起的死亡。

乐然／苗子（德新社、《柳叶刀》）

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