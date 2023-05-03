全球死刑数量创五年新高，在中国仍是国家机密

（德国之声中文网）林伯格（Helge Limburg）永远记得 1 月 7 日这一天。作为一位来自绿党的德国议员，那是"悲伤和愤怒的一天"--卡拉米（Mohammad Mehdi Karami）在伊朗被处决的日子。这位空手道冠军被"谋杀"时年仅 22 岁--林伯格告诉德国之声，这是"谋杀"， "因为没有正当程序"。

林伯格和卡拉米并无私交，但这位政界人士宣称自己是这位年轻伊朗人的支持者。这是一种政治行为，目的是声援伊朗的民主运动--最重要的是，他希望能阻止卡拉米被处决。

尽管距离遥远，而且他甚至从未有机会和卡米拉通话，但林伯格描述了他们之间的关系："我偶尔会和他身边的人接触，我觉得和他很亲近。我的家人也分享他的兴奋和痛苦。"

伊朗和沙特阿拉伯滥用死刑

联合国人权事务高级专员特克（Volker Turk）称，卡拉米是今年在伊朗被送上绞刑架的至少 209 人之一。

人权组织大赦国际的最新报告显示，伊朗是世界上滥用死刑最严重的国家之一。该报告的内容是 2022 年的全球死刑判决和处决情况。在伊朗，去年至少有 576 人被国家批准执行死刑--几乎是 2021 年的两倍。

"伊朗政权担心自己的权力。"德国议会人权和人道主义援助委员会主席、新自由主义政党自民党（FDP）成员阿尔特（Renata Alt）在给德国之声的书面回复中分析道，"因此，我们通过政界人士的支持来让人们知道死囚犯如此之多非常重要，否则很可能会有更多人被处决。"德国和其他国家许多议员都为伊朗和其他国家的囚犯提供了类似的政治支持。

而在波斯湾的另一边，死刑受害者人数也直线上升。在沙特阿拉伯，2021 年有 196 人死于死刑。"信不信由你，沙特阿拉伯在一天内处决了 81 人。"国际特赦组织秘书长卡拉马德（Agnes Callamard）在介绍这份报告时说。这意味着伊朗和沙特阿拉伯被执行死刑的人数，加起来占全球已统计数字的 80% 以上。

中国每年被执行死刑者数以千计

2022 年，在已统计的 20 个国家/地区，共有至少 883 人在政府批准的处决中被斩首、绞死、枪杀或毒死。这是五年来最高的死刑执行人数，与 2021 年相比大幅增加--人数超过 300 起，增幅超过 50%。

值得特别提醒的是，这些统计数据不包括在中国执行的死刑人数--估计每年被执行死刑的人数高达数千--中国将这一数字作为国家机密加以保护。越南也是如此。疑似同样过度使用死刑的朝鲜，也没有体现在报告的数据中。

一些和德国建立伙伴关系的国家也使用死刑，例如日本、美国和新加坡。德国议会人权和人道主义援助委员会发言人、绿党议员米贾托维奇（Boris Mijatovic）对德国之声说，每当他向这些国家的代表表达对死刑的批评时，他经常收到如下两种反应："与我交谈的人要么很尴尬，感到内疚，要么表现得非常自信，一副'你们西方人想告诉我什么？'的样子。"

伊朗2022年执行死刑的人数比上一年增加一倍

米贾托维奇说："特别是在海湾地区、亚洲或北美，这是一个老话题，要想取得任何进展，必须非常具有想象力。"他认为德国政界人士对此负有责任，"我们应该促进这类辩论，特别是在那些死刑不仅用于最严重的罪行，而且也用于许多其他罪行的国家。例如伊朗的'反真主罪'，是非常非常可疑的。"

用死刑惩罚贩毒违反人权

根据国际特赦组织的报告，超过三分之一的已确定处决是作为对贩毒的惩罚而执行的。"一些国家将死刑作为其刑法的惯常惩罚手段的一部分，这一事实违反了《世界人权宣言》和国际法。"阿尔特说。

这是因为这些宣言和法律明确禁止对不符合"最严重罪行"--例如蓄意谋杀--标准的罪行判处死刑。阿尔特还确信死刑并没有威慑作用。她说："它不会减少谋杀案，也不会减少与毒品有关的犯罪。"

全球共有112个国家已废除死刑

然而，在整体黯淡的情况下，仍然能够看到一丝希望：又有6个国家在 2022 年全部或部分废除了死刑。趋势正在发生转变，尤其是在非洲国家：塞拉利昂和中非共和国完全废除了死刑，赤道几内亚和赞比亚在没有完全取消死刑的情况下最大限度地限制了死刑，利比里亚和加纳已经处于废除死刑的过程之中。

到2022年底，全球共有112个国家已废除死刑。去年 12 月，近三分之二的联合国成员国，即 125 个国家，投了赞成票，支持全球暂停使用死刑以最终实现废除死刑，赞成票数创下历史新高。

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