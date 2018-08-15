 全球死刑执行数量减少 中国仍居榜首 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.09.2018

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时政风云

全球死刑执行数量减少 中国仍居榜首

据大赦国际统计，各国死刑减少。2017年，全球已有三分之二的国家已废止或中止死刑，实际执行的死刑数量继续减少。但仍有23国仍在执行死刑，据信中国仍是执行死刑最多的国家。

Gegen die Todesstrafe (picture-alliance/W. Steinberg)

德国反对死刑

（德国之声中文网）大赦国际2017年有关死刑的年度报告中称，全球有超过三分之二（142个）的国家已经在法律上废除死刑或在实际操作中不再运用，在106个国家的刑法里，对犯罪行为的最高刑罚不再是死刑。     

几内亚和蒙古是最近的例子，两国于2017年取消了死刑。此外，危地马拉对平民（非军事人员）犯罪取消了死刑。

DW.COM

人权组织大赦国际发布的最新年度报告称，2017年全球执行死刑的数量比上一年减少，同时死刑判决也有所回落。但这一统计数字并不包括中国。 (12.04.2018)

死刑不单在中国大陆是一个争议话题，在台湾也是如此。8月31日，台湾对杀害妻女的死刑犯李宏基执行枪决。一些台湾媒体报道了德国政府人权专员对此发表的批评性声明。 (04.09.2018)

美国内布拉斯州本周二开全美先例，首度使用类鸦片药剂芬太尼执行死刑。上个星期，德国药厂费森尤斯卡比就该州执法机关非法取得自家药品向法院提出诉讼，希望能阻止死刑执行，但显然没有成功。 (15.08.2018)

撒哈拉以南非洲去年在朝着取消死刑发展方面取得了显著进展 ，整个地区作出的死刑判决数量明显下降。只有索马里和南苏丹在2017年执行了死刑，而2016年执行死刑的国家还有5个。

布基纳法索、乍得、肯尼亚和冈比亚在结束使用死刑方面采取了立法层面的措施。

在欧洲和中亚地区，白俄罗斯是仍适用死刑的唯一国家，2017年至少执行两起死刑，与2016年的4起相比减半。俄罗斯、哈萨克斯坦塔吉克斯坦已暂停执行死刑。

过去一年，有23个国家共执行了993起死刑，与2016年相比减少了4%，与2015年比减少了39%。2015年是执行死刑的一个小高峰，全球共有1634起。

以上数据不包括中国。大赦国际认为，去年中国执行的死刑仍"数以千计"。但有关数字在中国被列为国家机密。     

2017年，伊朗、沙特、伊拉克和巴基斯坦这4个国家执行的死刑占到全球（除中国外）总数的84%。与2016年相比，巴基斯坦死刑数量下降了31%，伊朗则减少了11%。在伊朗，去年有31起死刑是公开执行的。

2017年有几个国家在暂停执行死刑后又重新恢复执行死刑，包括巴林、约旦、科威特和阿联酋。

有5个2016年曾执行死刑的国家，去年没有执行，包括博茨瓦纳、印尼、尼日利亚、苏丹和台湾。不过今年8月，台湾执行了一起死刑。

Todesstrafe in den USA (picture-alliance/dpa/P. Buck)

美国的死刑执行室

美国连续第9年成为美洲大陆唯一仍在执行死刑的国家，去年共有23人被处决。美国和日本是工业8国集团中仅有的仍在执行死刑的国家。日本去年执行了4起死刑。

圭亚那以及特立尼达和多巴哥去年做出了死刑判决。

大赦国际介绍，在目前仍执行死刑的国家，行刑的方式包括斩首、绞刑、枪决、注射毒剂等。

叶宣/凝炼（法新社）

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