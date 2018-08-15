全球死刑执行数量减少 中国仍居榜首

（德国之声中文网）大赦国际2017年有关死刑的年度报告中称，全球有超过三分之二（142个）的国家已经在法律上废除死刑或在实际操作中不再运用，在106个国家的刑法里，对犯罪行为的最高刑罚不再是死刑。

几内亚和蒙古是最近的例子，两国于2017年取消了死刑。此外，危地马拉对平民（非军事人员）犯罪取消了死刑。

撒哈拉以南非洲去年在朝着取消死刑发展方面取得了显著进展 ，整个地区作出的死刑判决数量明显下降。只有索马里和南苏丹在2017年执行了死刑，而2016年执行死刑的国家还有5个。

布基纳法索、乍得、肯尼亚和冈比亚在结束使用死刑方面采取了立法层面的措施。

在欧洲和中亚地区，白俄罗斯是仍适用死刑的唯一国家，2017年至少执行两起死刑，与2016年的4起相比减半。俄罗斯、哈萨克斯坦塔吉克斯坦已暂停执行死刑。

过去一年，有23个国家共执行了993起死刑，与2016年相比减少了4%，与2015年比减少了39%。2015年是执行死刑的一个小高峰，全球共有1634起。

以上数据不包括中国。大赦国际认为，去年中国执行的死刑仍"数以千计"。但有关数字在中国被列为国家机密。

2017年，伊朗、沙特、伊拉克和巴基斯坦这4个国家执行的死刑占到全球（除中国外）总数的84%。与2016年相比，巴基斯坦死刑数量下降了31%，伊朗则减少了11%。在伊朗，去年有31起死刑是公开执行的。

2017年有几个国家在暂停执行死刑后又重新恢复执行死刑，包括巴林、约旦、科威特和阿联酋。

有5个2016年曾执行死刑的国家，去年没有执行，包括博茨瓦纳、印尼、尼日利亚、苏丹和台湾。不过今年8月，台湾执行了一起死刑。

美国的死刑执行室

美国连续第9年成为美洲大陆唯一仍在执行死刑的国家，去年共有23人被处决。美国和日本是工业8国集团中仅有的仍在执行死刑的国家。日本去年执行了4起死刑。

圭亚那以及特立尼达和多巴哥去年做出了死刑判决。

大赦国际介绍，在目前仍执行死刑的国家，行刑的方式包括斩首、绞刑、枪决、注射毒剂等。

叶宣/凝炼（法新社）