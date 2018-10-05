全球武器销售：美国占57%，俄罗斯9.5%

（德国之声中文网）斯德哥尔摩和平研究所（SIPRI）最新發表的报告指出，最近3年来，全球军火销售每年递增2.5%，其中美国军火销售以2260亿美元的额度占全球销售总量的57%，同比上升2%，位居第一。接着分别是俄罗斯和英国。中国则因数据不透明，未列于报告之中。

军火龙头老大-美国

在全球销售武器的100个最大企业名单上，美国占了42个，而洛克希德·马丁（Lockheed Martin）堪称最大。仅该公司一家2017年的销售额就为449亿美元，同前一年相比增长了8%。美国波音公司（Boeing）紧接洛克希德·马丁的后尘，排在第2位，去年的销售额为269亿美元，同比增长11%。

这一发展趋势还将继续。美国政府有意明年追加军费开支至7160亿美元。洛克希德·马丁公司正在研发一种超音速导弹，它可以绕过传统雷达的监控系统。波音今年年中收到白宫發来的订货，波音将为总统旅行制造两架新的「空中一号」。

全球军火销售量总额增长

该报告的另一份数据显示，目前全球100个大武器生产商中，俄罗斯占了10个，它的阿尔马兹-安泰防空集团（Almaz-Atey）已挤进全球前10名单。中国今年首次从俄罗斯进口的S-400空中导弹系统就是阿尔马兹-安泰的产品。俄罗斯去年军火的销售额接近380亿美元，占全球军火销售总额的9.5%，由此俄罗斯的军火销售已取代英国占世界第二位。

全球第3大武器出口国是英国，2017年的军火销售额为357亿美元，有7家英国公司进入世界百强名单。德国方面，有4家德国企业进入军火销售百强名单，它们是莱茵金属公司（Rheinmetall）、蒂森克虏伯（Thyssenkrupp）、克劳斯-玛菲（Krauss-Maffei Wegmann）以及亨索德（Hensoldt）。数据销售，虽然前三家德企的军火销售额在2017年都有增加，但总体而言，德国的军火销售数额不大，还不到德国产品出口总量的1%。

中国数据不明，估计增速很大

报告尤其提到，因为中国公司提供的数据不全面，所以本次报告不包括中国公司的内容。但基于中国国防部公布的资料，瑞典和平研究所估计，中国公司中至少有7家可以进入军火工业的世界百强名单，其中包括中国航空工业集团。该研究所负责武器增长项目的高级研究院魏茨曼（Pieter Wezeman）对德新社表示，中国企业「规模很大，过去几十年来發展迅速，但我们不清楚究竟怎样迅速。」

报告回顾全球军火工业2002年以来的发展指出，以色列、土耳其、韩国等均在武器生产的规模和出口商有了长足的进展。

斯德哥尔摩和平研究所于1966年在瑞典议会的推动下诞生，它的宗旨是关注和追踪全球军费走向以及武器交易的线路。

李鱼/夏立民（德新社、法新社等）