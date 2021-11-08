全球有10亿人正在挨饿

（德国之声中文网）世界反饥饿救援组织周四（10月14日）发布的2021全球饥饿指数报告显示，目前地球上有近10亿人正在挨饿，其中8.1亿人无法吃饱饭，4100万人因饥饿挣扎在生死线上。

世界反饥饿救援组织秘书长莫格（Mathias Mogge ）对德国网络媒体RND表示，"最新的饥饿指数显示，47个国家在2030年前连最低标准的饥饿线都无法达标。"

他说，"我们已经远远偏离了此前制定的2030年达到'零饥饿'的路线。饥饿正以迅猛之势袭来"。莫格呼吁，必须出台政策、拿出行动，减少世界各地爆发冲突。他认为，同饥饿现象做斗争需要资金支持。

军事冲突是出现饥饿的重要因素之一。过去数年里，这一冲突又开始增加。莫格说，"有战争的地方，收成、农田均遭摧毁，人们逃亡，背井离乡。"

他表示，气候变化造成的饥饿后果也不容忽视。他希望在10月底举行的联合国气候大会上通过有约束力的协定。

战争、军事冲突、气候变化以及新冠疫情使全球的温饱状况进一步恶化。

世界反饥饿救援组织秘书长莫格

受饥饿影响最大的地方是撒哈拉以南的非洲国家以及南亚地区。在100分为最差的评估机制中，索马里得50.8分，意味着当地饥饿现象已到了"迫在眉睫"的关头。"十分严重"的国家有中非共和国（43分）、乍得（39.6）、民主刚果共和国（39）、马达加斯加（36.3）以及也门（45.1）。

根据指数报告，有47个国家排除2030年前达到低水平的不饥饿标准。报告对135个国家的情况做了分析，其中对116个国家进行了详细的分析与评估。

（德新社、法新社等）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。