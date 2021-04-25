 全球有10亿人正在挨饿 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.10.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

全球有10亿人正在挨饿

战争、军事冲突、气候变化以及新冠疫情使全球的温饱状况进一步恶化。全球范围内，饥饿人口已达到10亿。

Welthunger-Index | Hungersnot in Madagaskar

马达加斯加南部出现40年不遇的旱灾

DW.COM

全球200多个人道救援组织发出一封公开信，敲响了警钟：3400万人正处于饥饿边缘。公开信指出，这仅仅是一个开始。

据世界饥饿救助组织发出的警告，新冠病毒的大流行将给最贫穷的人带来严重后果。忍受饥饿者人数有可能增加到十亿。蝗虫灾害更是雪上加霜。

联合国世界粮食计划署（WFP）本周警告，新冠疫情会引致大规模的粮食危机，令遭受严重饥饿的人数增至2.65亿。病毒肆虐全球，多国农业生产活动受阻，运输交通不便，欧洲出现农业劳工荒; 同时多国对农产品实施出口限制，粮食价格被推高。

（德国之声中文网）世界反饥饿救援组织周四（10月14日）发布的2021全球饥饿指数报告显示，目前地球上有近10亿人正在挨饿，其中8.1亿人无法吃饱饭，4100万人因饥饿挣扎在生死线上。

世界反饥饿救援组织秘书长莫格（Mathias Mogge ）对德国网络媒体RND表示，"最新的饥饿指数显示，47个国家在2030年前连最低标准的饥饿线都无法达标。"

他说，"我们已经远远偏离了此前制定的2030年达到'零饥饿'的路线。饥饿正以迅猛之势袭来"。莫格呼吁，必须出台政策、拿出行动，减少世界各地爆发冲突。他认为，同饥饿现象做斗争需要资金支持。

军事冲突是出现饥饿的重要因素之一。过去数年里，这一冲突又开始增加。莫格说，"有战争的地方，收成、农田均遭摧毁，人们逃亡，背井离乡。"

他表示，气候变化造成的饥饿后果也不容忽视。他希望在10月底举行的联合国气候大会上通过有约束力的协定。

战争、军事冲突、气候变化以及新冠疫情使全球的温饱状况进一步恶化。

Mathias Mogge

世界反饥饿救援组织秘书长莫格

饥饿影响最大的地方是撒哈拉以南的非洲国家以及南亚地区。在100分为最差的评估机制中，索马里得50.8分，意味着当地饥饿现象已到了"迫在眉睫"的关头。"十分严重"的国家有中非共和国（43分）、乍得（39.6）、民主刚果共和国（39）、马达加斯加（36.3）以及也门（45.1）。

根据指数报告，有47个国家排除2030年前达到低水平的不饥饿标准。报告对135个国家的情况做了分析，其中对116个国家进行了详细的分析与评估。

（德新社、法新社等）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

A nurse weighs Afaf Hussein, 10, who is malnourished, at the malnutrition treatment ward of al-Sabeen hospital in Sanaa, Yemen, January 31, 2019. Afaf, who now weighs around 11 kg and is described by her doctor as skin and bones, has been left acutely malnourished by a limited diet during her growing years and suffering from hepatitis, likely caused by infected water. She left school two years ago because she got too weak. REUTERS/Khaled Abdullah SEARCH YEMEN HUNGER FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES. TPX IMAGES OF THE DAY

援助机构：捐款仅5%到位 数千万人面临饥灾 25.04.2021

全球200多个人道救援组织发出一封公开信，敲响了警钟：3400万人正处于饥饿边缘。公开信指出，这仅仅是一个开始。

12.10.2021, Doha, Qatar, Taliban delegates meet with U.S. and European delegates in Doha, Qatar October 12, 2021. REUTERS/Stringer. NO RESALES. NO ARCHIVES.

欧盟同塔利班会晤 出10亿紧急援救 12.10.2021

在德国政府同塔利班举行会晤之后，欧盟也采取了同样做法。目前，阿富汗的人道主义危机进一步加剧。

8.10.2021. Bildkombo, die Portraits der beinden Nobelpreis-Gewinner Maria Ressa und Dmitry Muratov zeigt

2021年诺贝尔和平奖授予两名调查记者 08.10.2021

来自菲律宾和俄罗斯的两名调查记者雷萨和穆拉托夫成为今年诺贝尔和平奖得主。评选委员会称他们二人代表了所有致力于新闻自由和言论自由的新闻从业人员。  

广告

媒体看中国

恒大危机到底有多危险?

德语媒体：恒大危机并非灾难

房地产巨头恒大集团的财务危机，依然是德语报刊关注的焦点。德国《商报》认为，中国房地产市场将经历一个痛苦但绝对必要的整顿过程。奥地利《新闻报》指出，恒大危机不会演变成雷曼兄弟破产那样的灾难性事件。  