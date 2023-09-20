全球最自由經濟體：香港首失榜首輸新加坡

（德國之聲中文網）加拿大智庫菲沙研究所（Fraser Institute）公佈《世界經濟自由度2023年度報告》，在全球165個經濟體當中，香港以8.55分排名第二，以0.01分些微之差，輸給升上第一的新加坡。這是自報告發表53年以來，香港首次失落榜首之位。菲沙研究所自1975年開始，每年發表世界經濟自由度年報，是其中一個歷史悠久的國際指數，港府在對外投資推廣時亦有引用其研究結果。

菲沙研究員高級研究員馬修米切爾（Matthew Mitchell）指：「香港近期的轉變是一個實例，顯示經濟自由與政治及公民自由密不可分。中國政府旨在鎮壓政治和公民異見，加上政府操控私營界別的舉動，都無可避免地削弱經濟自由。香港的繁榮很可能因此而受害。」

報告：軍事干預法治

研究所以五大範疇作為評分標準，包括政府規模、法律制度及產權、貨幣穩健、國際貿易自由和監管。報告指中國日益加強對香港事務的干預，中國政府實施新的准入壁壘、限制僱用外勞，增加營商成本，令香港的監管評分下跌。而軍事干預法治的情況加劇，司法獨立和法院公正性信心受損，導致法制評分下滑。報告指非民選的軍事勢力會削弱政府問責。

新加坡則在政府規模和監管方面加分，在主要對手此消彼長之下登上榜首。研究員邁克爾沃克（Michael A. Walker）弗雷德麥克馬洪（Fred McMahon）表示：「隨著中國共產黨持續壓制香港各方面的自由，預期它的評分將會進一步下降。」

香港政府设置的国安法宣传看板

港府發言人反駁：「《2023年報》對（香港國安法）相關執法行動的評論，實屬偏頗，令年報結論的公正性成疑。」當局重申國安法確保一國兩制行穩致遠和令經濟活動復常，香港在菲沙研究報告的國際貿易自由續居首位，政府規模和貨幣穩健的排名皆有改善。

港府聲明駁斥內地軍事干預香港法治的論點「屬完全虛構及違反事實」，羅列《基本法》條文規定駐港解放軍不得干預特區事務、保障獨立審判和法律權利。而監管評分下降的內容「沒事實根據」，當局「完全不認同，並表示失望」，強調香港的勞工政策沒變，並致力吸引國際人才。

台灣第11名、中國第111名

繼新加坡和香港之後，排第3至5位的分別是瑞士、新西蘭和美國。而亞洲其他主要經濟體當中，台灣位列第11名，日本第20名，韓國第42名，印度第87名，中國則排名第111。

另一個制定全球經濟自由度指數的美國傳統基本會（Heritage Foundation），自2021年起以不再給香港獨立評級，理由是其政策由北京操控。香港在該指數1995年成立以來，曾經連續25年蟬聯榜首，香港被剔除後，新加坡也進佔首位。

英半年報告：外相訪京提及黎智英案

英國外交部週二（9月19日）向國會提交《香港半年報告》，指中國顯然違反《中英聯合聲明》多項有關香港自由及自治的承諾。外相祁湛明（James Cleverly）在前言中提及訪華之行：「在訪問北京期間，我明確表示英國作為締約方，依然會致力確保雙方履行聯合聲明的承諾。我們期望中國也一樣，但是令人失望的現實是，中國仍處於持續地不導守的狀態。」他表示：「英國國民黎智英的國安案再被拖延，這個起訴高度政治化，我上月在北京時也提及此案。我們會繼續爭取領事探視權，國際社會正密切關注他和其他人士的案件。」

專訪黎智英：我會與香港共存亡

報告認為香港的經濟、貨幣和金融系統仍維持其健全和獨特性，但中國以國家安全為幌子，削弱和操控聯合聲明和基本法所賦予的權利自由。報告質疑當局把國安法的適用範圍「擴大至真正的國家安全問題以外」，例如利用法律渠道壓制《願榮光歸香港》一曲。

報告關注在國安和煽動法的拘捕行動以外，港府針對異見人士的迫害擴展至海外，包括7月初向身處英國等地的流亡人士發出懸紅通緝令，英方「不會容忍任何試圖威嚇和令在英人士噤聲的行徑」。另外立法會今年通過把區議會議席由452個大減至88個，令香港距離實現普選再遠一步。

港府以三千多字的聲明，斥責英方的批評是「失實言論」和「污衊抹黑」。發言人稱：「特區政府強烈不滿和堅決反對英國故技重施，通過所謂半年報告就香港事務顛倒是非、說三道四，其以政治凌駕依法施政的技倆早已昭然若揭。」

當局反指英國最近通過《國家安全法案》，訂立現代間諜罪行、外國干預罪等具有域外效力的罪行，制定外國活動登記制度和授予執法機關廣泛調查權，因此「無權亦無資格詆毀中央和香港特區政府為維護國家安全而採取的措施」。有關黎智英案聘用海外律師引發人大釋法，港府批評「任何有關條例限制選擇律師權利的指稱，實屬虛偽至極，法理上也站不住腳」。

中國駐英國使館發言人則指斥英方粗暴干涉中國內政，要求停止發表半年報告。「英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。中國政府管治香港的依據是中國憲法和香港基本法，而非《中英聯合聲明》。」發言人稱港府打擊涉嫌違反國安法人員，「合憲合法，順應民意」，「無可指摘，不容置喙」。

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