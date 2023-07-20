全球最强护照出炉！欧美被亚洲国家甩在身后

最新公布的亨氏护照指数显示，新加坡护照取代日本，成为全球最好用的护照。能在全球192个国家和地区免签入境。专家指出，美国在排名中持续下滑，短期内难回归高位，这也是对其邻国加拿大和整个英语系国家的警示。全球最强护照前几名都有哪个国家？哪个国家的护照又最不好用呢？
（德国之声中文网）根据最新公布的亨氏护照指数（Henley Passport Index），新加坡取代日本，成为全球最强护照国家，持新加坡护照可免签入境全球227个国家和地区中的192个。之前的冠军日本这次排名下降至第三位，持有该国护照免签进入的国家数量减少。总部位于伦敦的移民咨询公司Henley & Partners发布了最新的亨氏护照指数，排名是基于国际航空运输协会（IATA）提供的数据进行统计的。
根据Henley & Partners网站，该指数统计了199种护照和227个旅行目的地。护照排行指数已面世18年。最新的排行中，德国、意大利和西班牙并列第二名，持有这三国可以免签190个国家。第三名是之前几年都名列第一的日本，免签入境目的地为189个。并列第三的还有亚洲国家韩国以及奥地利、芬兰、法国、卢森堡和瑞典。并列第四的四个国家都位于欧洲，他们分别是丹麦、爱尔兰、荷兰和英国，可免签进入188个国家。其中英国连续几年排名下跌后，今年终于升跃进入前5名。
美国排名第8，可免签进入184个国家，立陶宛与其并列。香港护照持有人可免签进入170个国家，名列第17。澳门和台湾并列第31，免签入境目的地为144个。中国排名第63，排在泰国护照之前，两个国家分别可免签进入80和79个国家。最后一名是阿富汗，可免签进入的仅有27个国家。
美国消费者新闻与商业频道CNBC报道，新加坡的护照在2021年也曾排名第一，去年被日本超越。值得注意的是，在过去的10年里，新加坡的分数不断增加，如今坐得榜首。与之相比，在前十个国家中，过去10年里，免签目的地增长幅度最小的是美国。雅各布斯研究所的城市科技研究员格雷格·林赛（Greg Lindsay）表示：“很简单，或多或少地保持不变让美国落后了。”他指出，美国已经被韩国、日本和新加坡“稳步超越”。他表示，美国在排名中持续下滑，在短期内很难重新重新回归高位，这也是对其邻国加拿大和整个英语系国家的警示。
Henley & Partners指出，强大的护照不仅仅是一份旅行文件，它在国际投资和商业机会方面也提供了便利。排名报告指出：“全球互联互通已成为创造和保持财富不可或缺的要素，随着地缘政治不稳定性，地区不稳定性增加，这种价值只会愈发重要。”
(综合报道)
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