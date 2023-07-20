全球最强护照出炉！欧美被亚洲国家甩在身后

（德国之声中文网）根据最新公布的亨氏护照指数（Henley Passport Index），新加坡取代日本，成为全球最强护照国家，持新加坡护照可免签入境全球227个国家和地区中的192个。之前的冠军日本这次排名下降至第三位，持有该国护照免签进入的国家数量减少。总部位于伦敦的移民咨询公司Henley & Partners发布了最新的亨氏护照指数，排名是基于国际航空运输协会（IATA）提供的数据进行统计的。

根据Henley & Partners网站，该指数统计了199种护照和227个旅行目的地。护照排行指数已面世18年。最新的排行中，德国、意大利和西班牙并列第二名，持有这三国可以免签190个国家。第三名是之前几年都名列第一的日本，免签入境目的地为189个。并列第三的还有亚洲国家韩国以及奥地利、芬兰、法国、卢森堡和瑞典。并列第四的四个国家都位于欧洲，他们分别是丹麦、爱尔兰、荷兰和英国，可免签进入188个国家。其中英国连续几年排名下跌后，今年终于升跃进入前5名。

怎么在人堆里一眼识别德国游客？ 德国“型男” 穿着凉鞋却配一双白袜子，这样的搭配好看与否见仁见智，却是“典型的德国男人”春夏装束的一种，至少在其他国家人的偏见想法里。

怎么在人堆里一眼识别德国游客？ 爱读书 在中文网络上关于德国人的“神话”有不少，其中包括这是个爱阅读的民族。这一点在德国游客身上的确有体现。德国人旅行时喜欢手捧一本旅游指南，不少人完全按照书里的攻略一个个参观景点。

怎么在人堆里一眼识别德国游客？ 跟太阳特别亲 德国受地理位置和气候影响，算不上是阳光明媚的国度，所以许多德国游客也会选择去阳光充裕温度偏高的地方补充一下平时里难得的日照。和亚洲怕晒黑的女性正相反，德国游客就喜欢奔有太阳的地方。

怎么在人堆里一眼识别德国游客？ 拿毛巾当“武器” 为了能够不放过任何日光浴的机会，德国游客在有沙滩或泳池躺椅的酒店里会力争“地盘”。欧洲其他国家的人拿德国游客打趣说，德国人会凌晨起床，把毛巾铺在躺椅上占位置，之后回去睡回笼觉，午餐过后再回来晒太阳。

怎么在人堆里一眼识别德国游客？ 对空调的“爱与恨” 虽说德国游客喜欢晒太阳，但由于德国一年四季气温温和，所以很多德国人在温度接近30度时就叫苦连天，恨不得躲进酒店空调房不再出来。但是大多数德国家庭都没有空调（因为没有酷暑、不需要），因此很多人不习惯空调的冷风，所以在空调房里待不住几分钟又喊着要出来。

怎么在人堆里一眼识别德国游客？ “挑食” 在度假期间，享用美食也是假期的重要组成。德国游客特别是在境外、尤其是欧洲之外的国家用餐时，会特别注意食物的成分，在点餐取餐时尤其会说明自己对某种食品或佐料过敏，哪道菜里不要添加什么元素等等。

怎么在人堆里一眼识别德国游客？ 爱“维权” 德国人也有做事认真的美誉，这一点在度假期间也不例外。在酒店前台反映各种问题、表达不满的客人中，德国游客应该所占比例不小。比如房间布置和酒店网页上描述不一致、淋浴水温不合适、无线网速太慢等都是德国游客爱投诉的内容。

怎么在人堆里一眼识别德国游客？ 给“狼爪”“代言” 从背包到外衣到帐篷甚至水壶，哪位游客全套使用被中国消费者俗称“狼爪”（Jack Wolfskin）产品，这位十有八九来自德国。

怎么在人堆里一眼识别德国游客？ 单车情侣装 如果是骑车出游，德国人成双入对骑车时，穿着大多比较专业，而且不乏情侣装，要么是头盔一样，要么上衣相似，还有不少人的自行车是男女同款。

怎么在人堆里一眼识别德国游客？ 还是在家好 如果说德国游客境外旅行会“挂相”让人一眼识出，那其实也只是少数情况。因为近些年的趋势是，德国人更多的选择在本国度假，甚至有人连家门都不出，还有个专门的德语词 Urlaub auf Balkonien, 阳台度假。 作者: 谢菲



美国排名第8，可免签进入184个国家，立陶宛与其并列。香港护照持有人可免签进入170个国家，名列第17。澳门和台湾并列第31，免签入境目的地为144个。中国排名第63，排在泰国护照之前，两个国家分别可免签进入80和79个国家。最后一名是阿富汗，可免签进入的仅有27个国家。

美国消费者新闻与商业频道CNBC报道，新加坡的护照在2021年也曾排名第一，去年被日本超越。值得注意的是，在过去的10年里，新加坡的分数不断增加，如今坐得榜首。与之相比，在前十个国家中，过去10年里，免签目的地增长幅度最小的是美国。雅各布斯研究所的城市科技研究员格雷格·林赛（Greg Lindsay）表示：“很简单，或多或少地保持不变让美国落后了。”他指出，美国已经被韩国、日本和新加坡“稳步超越”。他表示，美国在排名中持续下滑，在短期内很难重新重新回归高位，这也是对其邻国加拿大和整个英语系国家的警示。

Henley & Partners指出，强大的护照不仅仅是一份旅行文件，它在国际投资和商业机会方面也提供了便利。排名报告指出：“全球互联互通已成为创造和保持财富不可或缺的要素，随着地缘政治不稳定性，地区不稳定性增加，这种价值只会愈发重要。”



(综合报道)



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