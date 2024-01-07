全球最富有的女性是谁？

（德国之声中文网）钱才能生钱--梅耶斯似乎就是这一点的最佳佐证。去年12月底，据彭博亿万富翁指数，梅耶斯成为首位身价突破1000亿美元大关的女性。仅2023年一年，她便积累了286亿美元（261亿欧元）的财富。

尽管截至2024年1月4日，梅耶斯的财富跌至962亿美元，但根据彭博社计算，梅耶斯仍然是迄今为止全球最富有的女性，在全球富豪中排名13。而在《福布斯》发布的全球亿万富翁榜单中，她名列第15位。无论如何，她都是极少数同时进入两份榜单的女性之一。

她是如何变得如此富有？

梅耶斯是欧莱雅公司创始人的孙女。她的母亲，莉莉安娜·贝当古（Liliane Bettencourt），曾是世界上最富有的女性，直至2017年，以94岁高龄去世，并给她女儿留下了400亿美元的财富（主要以欧莱雅公司的股份形式存在） 。

70岁的梅耶斯不仅是欧莱雅创始人尤金·舒勒（Eugene Schueller）的孙女，和她母亲一样，梅耶斯也是独生女，这意味着她母亲持有的所有欧莱雅股份都归她所有。梅耶斯现在掌控公司34.7%的股权。

梅耶斯是家族里参与公司经营的第三代，是欧莱雅16人董事会的副主席。她的两个儿子，作为第四代继承人，也在董事会任职。梅耶斯多年来从公司获得了巨额分红，但欧莱雅股票本身是她拥有的最有价值的资产。

欧莱雅的美丽之道

成立于1909年的法国欧莱雅集团如今是世界上最大的化妆品生产商，旗下拥有兰蔻（Lancome）、科颜氏（Kiehl's）、美宝莲（Maybelline）和卡尼尔（Garnier）等品牌。该公司在全球拥有超过8.5万名员工，2022年报告的营收超过380亿欧元。

欧莱雅并非一直拥有如此高的盈利。多年来，股价一直停滞不前。但自2011年以来，公司股票一路攀升。其股价在2012年突破了100欧元。此后，除了新冠疫情导致股价放缓外，股价大部分时间都在上涨。

重回正轨后，公司股价在去年12月19日曾一度达到每股460欧元的历史最高点，公司市值超过2400亿欧元。梅耶斯的个人财富也因此突破1000亿美元大关。

不过，她并非法国最富有的人。这一头衔属于奢侈品集团路易威登（LVMH）的所有者贝尔纳·阿尔诺（Bernard Arnault），他曾一度是全球首富。据彭博社，阿尔诺目前拥有1790亿美元资产。

曲折的成功之路

对于梅耶斯来说，通向成功的道路并不轻松。有时候，仅仅作为继承人是不够的。多年来，她一直避开上流社会，撰写书籍，并努力远离公众视线。

然而，她与母亲之间关系紧张。公开的口水战使家庭闹剧登上了世界各地的头条新闻，并成为法国最大的丑闻之一。其中一件被称为"贝当古事件"，最近还被改编成一部 Netflix 三集连续剧。

自2007年起，梅耶斯指控数人利用其母亲不断恶化的精神健康，其中甚至包括前法国总统萨科齐。母女之间的纠纷最终得以庭外和解，其母及其资产均被置于家族的法定监护之下。

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找到平衡点

在漫长的法律诉讼中，梅耶斯坚守立场，成功地保住了母亲的大部分财产。如今，她似乎已将那场公关灾难抛诸脑后。

自母亲去世后，梅耶斯全面掌权，并在2018年跻身各类亿万富翁排行榜。在过去几年里，得益于欧莱雅公司股票前所未有的大涨，其所继承的40亿美元财富翻了一番还多。但是，股票市场就是这样，涨得快也可能跌得快。

除欧莱雅股份外，梅耶斯与其家族还通过家族控股投资公司Tethys投资了其他项目。

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