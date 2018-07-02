全球最宜居城市 维也纳摘得桂冠

（德国之声中文网）《经济学人》发布2018年全球宜居城市排名，排在前十位的是：维也纳、墨尔本、大阪、卡尔加里、悉尼、温哥华、多伦多、东京、哥本哈根和阿德莱德。

维也纳取代墨尔本，摘得桂冠。此前，墨尔本曾连续七年蝉联冠军。这前十名中，有三个城市在澳大利亚。除维也纳外，唯一挤进前十的欧洲城市是丹麦首都哥本哈根。

除两座日本城市在前十外，亚洲最领先的城市是香港，排名35位（去年是第45位），新加坡排名37（去年为第35位）。台北排名58，其前后分别是纽约和首尔。

该排名对全球140个城市进行了比较。其中，中国内地城市的排名是苏州（74）、北京（75）、天津（77）、上海（81）、深圳（82）、大连（90）、广州（95）、青岛（97）。作为比较：希腊首都雅典排名72，以色列特拉维夫排名76，巴西里约热内卢排名88，圣保罗排名93，曼谷排名97。

报告指出，排在最前列的城市基本上是较富裕国家的中型城市。在前十中，多个城市人口密度相对较小。比如，前十中有六个城市在澳大利亚和加拿大，其人口密度分别为每平方公里3.2和4个人。不过，奥地利和日本不同，人口密度分别为106.7和347.8。维也纳的常住人口为190万，大阪人口为270万，与纽约、伦敦、巴黎这样的大都市相比，仍规模相对较小。

排名的依据包括安全与稳定、医疗、文化与环境、教育、基础设施。

报告举例说，前十中的奥地利与日本，其谋杀率属于世界最低。奥地利2017年的谋杀率是每十万人中0.61人，日本是0.72人。相比较，新德里2016年是每十万人中3人，委内瑞拉加拉加斯是104人。新德里排名112位，加拉加斯排名126位。

全球经济中心难以排在前列，比如纽约排名57，伦敦排名48，巴黎排名19。尽管其文娱生活丰富，但犯罪率高、公共交通拥堵，都影响舒适性。

德国城市虽然没有跻身前十，但在前三十中有五个：法兰克福（12）、汉堡（18）、柏林（21）、慕尼黑（25）、杜塞尔多夫（28）。

在报告调查的140个城市中，排名在榜尾的依次是：大马士革（最末，叙利亚）、达卡（孟加拉）、拉哥斯（尼日利亚）、卡拉奇（巴基斯坦）、莫尔兹比港（巴布亚新几内亚）、哈拉雷（津巴布韦）、的黎波里（利比亚）、杜阿拉（喀麦隆）、阿尔及尔（阿尔及利亚）、达喀尔（塞内加尔）。

苗子/凝炼（《经济学人》等）