全球暖化冲击 楚格峰冰川将消失

（德国之声中文网）德国境内最高峰楚格峰近年异常温暖。30年前，气温在9月已降至零度以下并飘下第一场雪。如今游客还能穿着T恤衫和短裤，望着一片苍凉尚未降雪的大地。

在楚格峰长大的茨温格（Toni Zwinger）表示，当地的气候在过去30年间出现极大转变。33岁的茨温格及其家族在楚格峰2959米高处经营一家名为"慕尼黑小屋"（Münchner Haus）的餐厅，位置就在楚格峰顶下几米处。这间1925年开始运营的餐厅招待过无数顾客。当年只有少数不畏险阻的登山客能爬到山顶，如今的游客则络绎不绝。

茨温格年幼时经常在冰层上玩耍，带着一盘薯条来到山峰的奥地利一侧野餐。他在围裙上擦了擦手对记者表示，当时自己几乎认识当地的每个人。

随着时间的推移，消失在此的不仅是过去的那份宁静，茨温格记忆中的冰川也几乎不复存在。与1950年相比，远雪冰川（Schneeferner）北端已经萎缩25%，冰川南端的情况则更为严峻，面积只剩下原先的6%。

茨温格一家的小餐厅就在楚格峰顶下几米处

茨温格对德国之声表示："今年的气温是25年来测量到的最暖和的一年。"他坐在餐厅一间房间里，木制的墙板和由天花板延伸至墙面的粗木条营造出古朴的气氛。"如今都能看到冰川的底部。面积会越来越小。"

人们甚至能听到冰川萎缩的声音。夜深人静时，山里会传出隆隆的声响。专门研究山岳气候变迁的科学家也曾描述过此类现象。科学的解释是：随着气温上升，永冻土会逐渐减少；永冻土是由沉积物、岩石和泥土形成，长期呈冰冻状态的土层，能稳定山岩。在冻土层减少而降雨量大幅增加的情况下，山体的稳定度会随之下降。慕尼黑工业大学地质学教授克劳特布拉特（Michael Krautblatter）表示，单是在过去的一年，此一现象已经在阿尔卑斯山造成超过千次的落石。

"人们来我这里，期待我能对未来进行预测。"克劳特布拉特如是说。他的研究站"远雪屋"位于楚格峰下的山坡，前身是一家旅店。"请亲自到现场看看"，他接着说道，"人们会发现，冻土层在过去20年间有多大的改变。气候变迁早就发生了。"

从山顶俯瞰

10多年来，克劳特布拉特经常来此调查楚格峰周围山域冻土层的改变。他同一小支研究团队将器材装上一台小型的私人缆车。未来几天他们会在山上活动，穿上攀岩装备攀爬山壁。研究人员将使用电极测量山岩的导电率。克劳特布拉特解释，当山岩不再结冻时，导电率会上升。通过测量导电率，科学家能辨认出"岩石结冻的部分"随着时间发生的改变。

这名地质学者表示，自1985年起，楚格峰的平均温上升了一度。过去，一月份的温度可达摄氏负20度，如今的最低温只有负10度或负5度。

"温度不够低，不足以让冻土层度过夏天。"克劳特布拉特解释道。他表示，未来10到15年内冻土层将会彻底消失。这样的地质演变对于山涧的水源会造成何种影响，也是他的研究内容。科学预测能帮助该地区针对地质改变做出调整，并且改善山体滑波的预警系统。克劳特布拉特称，一些阿尔卑斯山小屋已经出现下陷的情况，因为它们所处的地层发生位移。楚格峰缆车以及其它基础设施也必须进行加固。部分传统攀登路线已经因为安全考量被关闭。

观看视频 01:07 直播 01:07 分钟 分享 如果气温升高2度将会发生什么？ 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Qzone Weibo Renren Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/2wYC7 如果气温升高2度将会发生什么？

克劳特布拉特表示："我认为当务之急是尽快搞清楚冻土层结构改变的情况，因为唯一保障安全的方法是知道事情会在何地发生，避免民众在当地停留。"

仰望高山

小镇施魏根-格拉芬纳绍（Schwaigen-Grafenaschau）位于科学研究站和楚格峰的东北方。山体滑波对这个人口约600人的小镇一直是个头疼的问题。穿着短裤和短袖衬衫的镇长曼格尔德（Hubert Mangold）相当热情，他表示，这样的情况越发频繁。他指着茂密山林中一片光秃的地带介绍道，2016年几场大雨在山中引发泥石流，冲刷面积高达30公顷，就连40米的大树也遭到掩埋。

"这是德国迄今最大规模的泥石流，没有之一。"值得庆幸的是并没有人因此丧生。但这场自然灾难对巴伐利亚林业局和其它私人林业公司造成巨大的损失。对曼格尔德而言，此类因为气候变迁引发的事件毫无疑问会继续增加。"这与气候变迁息息相关。现在虽然不下雨，但是经常在短时间内出现强降雨。"他补充说明，如今30分钟降下80公升雨量已经不是罕见情况。"从前的降雨量没有这么大。"

位于加米施-帕滕基兴的气象与气候研究所也观察到相同的结果。研究所副所长昆斯特曼（Harald Kunstmann）表示："气候变迁对雪量造成极大的影响。过去冬天水气凝结后降雪，如今大多数落下的是雨水。这意味着地面上不会有积雪，雨水在冬季就已流走，增高洪灾的可能性。"

展望未来

昆斯特曼尝试通过电脑模型，预测气候变迁在2050年前对阿尔卑斯山地区可能带来的变化。根据预测，截至本世纪中期，该地区的雨量会增加20%。昆斯特曼表示，即使全球遵循目前的路线，根据2015年巴黎气候峰会的协定，将气候变暖限制在2度以下，山区的气温仍可能上升4度。过去的情况便是如此。阿尔卑斯山的气温是全球平均气温上升速度的两倍。为何会出现这样的情况，目前还没有确切的解释。若预测成为现实，可以确定的是：阿尔卑斯山的积雪、冰川、动植物甚至是岩石，都会发生剧烈改变。传统店家，如茨温格家族经营近百年的餐厅，是否能熬过气候变迁带来的影响，如今仍是未知数。