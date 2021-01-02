 全球新冠确诊续飙 美专家驳斥特朗普「夸大说」 | 科技环境 | DW | 04.01.2021

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科技环境

全球新冠确诊续飙 美专家驳斥特朗普「夸大说」

全球新冠确诊数在4日超过8461万，死亡人数也超过183.7万。美国的单日确诊数在1月2日再创新高，中国的辽宁省则是出现一起1人感染至少33人的「超级传播」。

USA Corona-Pandemie | New York

虽然全球多国开始接种新冠疫苗，但是全球新冠总确诊数却仍持续飙升。

(德国之声中文网) 在全球多国尝试开始施打新冠疫苗的同时，全球的新冠确诊案例与病亡案例却屡创新高。根据路透社的最新统计，目前全球已有超过8461万起新冠确诊案例，并有超过183.7万起病亡案例。

其中，美国的每日新冠感染人数仍持续创新高，目前已有超过35万人因感染新冠病毒而丧命。美国总统特朗普3日称，美国的新冠确诊与病亡案例数被「夸大了」。

特朗普在推特上发文写道：「由於美国疾病管制局确定感染新冠病毒的方式与其他国家比起来太可笑，所以美国的确诊与病亡数字被远远地夸大了。很多国家的都刻意的低报了新冠确诊数，他们的数字低的很不准确。」

然而，美国的卫生专家立即出面驳斥特朗普的说法。美国的首席传染病专家佛奇 (Anthony Fauci) 在接受美国ABC新闻访问时说：「这些都是真实的病亡案例。你只需要去到医院或是停放尸体的地方，便可确认那些死亡数都是真的，不是假的。」

China Heibei | Coronavirus | Produktion von Masken

中国近日也开始传出本土新冠确诊数上升的消息。

此外，外科医生亚当斯 (Jerome Adams) 则向美国有线电视网表示，他没有理由怀疑美国的新冠病亡人数。根据美国约翰霍普金斯大学的数据统计，美国自疫情爆发以来已有超过35万人丧命於新冠病毒，也有2040万人确诊感染。美国2日也创下了疫情爆发以来，单日最高的确诊数，有299087人确诊感染。

此外，美国的新冠疫苗接种进度也比政府官员预期的慢，联邦政府未能在2020年底前完成2000万人接种疫苗的目标。佛奇说，接下来疫苗接种的速度会加快，希望达到每日100万人接种的目标。

中国新增33例确诊病例

与此同时，中国国家卫健委4日公布了前一天的疫情报告，内容显示中国新增33起新冠确诊案例，其中有20起是境外移入的案例，另外13起则是本土案例。在本土案例中，辽宁省有6例，河北省4例，北京市2例与黑龙江1例。此外，中国也新增了40例无症状感染者，其中有26起是境外移入的案例，然後有4个无症状感染者於3日转变成确诊案例。

DW.COM

德国政府高层官员似乎都不反对在1月10日后继续实施抗疫限制措施。但是德国的封禁到底还需持续多久？联邦政府及各州必须尽快作出决策。

德国逾半数的累计新冠死亡病例发生在去年12月。医界呼吁政府实施更严格的抗议措施，以缓解医疗系统的压力，同时批评政府采购疫苗计划出现重大失误。

在中国再传新冠确诊案例之际，习近平赞扬中国过去一年抗疫有功，於多领域有「重大成果」。疫情起源地武汉则是有大批民众上街迎接2021年的到来。

在所有出现本土案例的省份中，以辽宁的情况最为严峻。根据央视3日的报导，辽宁省的大连出现了一起1人感染33人的「超级传播」。报导指出，一名金姓病患在未发病前参与了一场11人的家庭聚会，导致聚会其於10人全数感染。

当地卫生官员调查後发现，金姓病患发病的时间应为2020年12月15日，为其家庭中最早发病的人。截至1月2日，已有33起与金姓病患有关联的确诊案例与无症状感染者，其中有21人确诊，12人无症状。在其中5人到大连医科大学附属第二医院就诊後，又感染了另外3人。

此外，同样位於辽宁省的渖阳市连日针对该市内9区超过455万人进行新冠核酸检测，当地政府称所有结果皆为阴性。渖阳3日通报3起本土确诊案例，而在3日下午，该市把13个小区调整为中风险地区。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导) 

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