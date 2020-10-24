 全球新冠确诊突破4200万 欧洲加强防疫措施 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.10.2020

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时政风云

全球新冠确诊突破4200万 欧洲加强防疫措施

据约翰斯·霍普金斯大学的统计，全球新冠确诊人数累计突破4200万，110多万新冠感染者死亡。在来势凶猛的第二波疫情下，许多欧洲国家加强了防疫措施。

USA Corona-Pandemie | Ausbruch in Utah (Rick Bowmer/AP Photo/picture-alliance)

（德国之声中文网）据约翰斯·霍普金斯大学的统计，至北京时间10月25日下午7时，在总人口约3.3亿的美国，新冠确诊人数累计已达到882万9951例，新冠感染者死亡人数超过23万，达到230085人。10月23日，美国单日新增新冠确诊病例达到83757例，为新冠疫情爆发后单日最高增幅。印度的确诊人数为780万，死亡约11.8万，居全球第二。巴西的新冠确诊和死亡人数分别为约530万和15.6万，居全球第三。

欧洲疫情最严重的国家

德国每日新增确诊人数也居高不下。据罗伯特·科赫研究所统计，德国10月24日新增确诊11176例，新冠确诊人数累计达429191例，死亡人数超过1万人。欧洲境内累计新冠确诊人数最多的是法国和西班牙，均超过100万人。新冠死亡人数最多的欧洲国家是英国和意大利，分别为约44700人和37200人。

Video-Podcast zur Coronakrise von Angela Merkel (2020 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung)

默克尔再次恳求民众留在家中


按感染者在总人口中所占比例来看，比利时和捷克目前是欧洲受疫情冲击最严重的国家。比利时人口仅1150万，10月24日的单日新增确诊人数高达17568人，超过人口约8300万的德国。欧洲疾病预防控中心（ECDC） 的数据显示，比利时过去14天内每10万人中的新增确诊人数为1115.6人，是德国（118.8人）的近10倍。捷克10月24日新增确诊人数15252人，过去14天内每10万人中的新增确诊人数为1210.8人。

防疫措施更严格

人口近550万的斯洛伐克从10月24日起在全国实行外出限制，至11月1日，公民除上班以及购买必需品外不得离开住所。本周末以及今后的两个周末，斯洛伐克将进行全民新冠病毒快速抗原测试。
48岁的波兰总统杜达（Andrzej Duda) 确诊感染新冠，但总统府称其健康状况良好。人口3800万的波兰10月23日单日新增确诊病例超过1.3万，该国从周六起施行更严格的防疫措施，包括关闭饭店，禁止5人以上的聚会。
在累计新冠确诊人数超过百万的法国，10月24日新增45000余例确诊，创下新的纪录。法国从10月24日起在大部分地区实行21时至6时宵禁令，三分之二法国人（约4500万人）都受到宵禁影响。
奥地利、拉脱维亚和立陶宛每日新增确诊也屡创新高。奥地利从本周日开始实行更加严格的口罩令以及聚会限制令。

Zweite Coronawelle in Italien (Guglielmo Mangiapane/Reuters)

数百名抗议者在首都罗马街头举行示威


在意大利那不勒斯，数百人周五至周六夜间在街头抗议禁足令以及计划中的停摆，警方逮捕了两人。在快速审判中，这两人被分别判处1年零8个月以及1年零两个月监禁，但无需入狱。24日晚间，数百名抗议者在首都罗马街头举行示威，并与警察爆发暴力冲突。


在土耳其，50岁的伊斯坦布尔市长伊玛莫格鲁（Ekrem Imamoglu）确诊感染新冠并因发高烧住院。乌克兰基辅市长、前拳击世界冠军克里契科（Vitali Klitschko）也确诊感染新冠。他本周日参加下届基辅市长的竞选。


乐然／安静（德新社、法新社）

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