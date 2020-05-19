全球新冠确诊破500万 拉美成疫情中心

(德国之声中文网) 世卫周三 (5月20日) 表示，过去24小时全球新冠确诊案例再次创下单日新高，单日新增了106,000起确诊案例。疫情爆发至今的累计确诊案例也突破500万。世卫组织突发卫生事件规划执行主任莱恩 (Mike Ryan) 说，全球新冠确诊案例超过500万人次是一个「很悲惨的里程碑」。

世卫秘书长谭德塞警告，新冠疫情仍会持续很久。针对美国总统特朗普周二对世卫发出的最後通牒，谭德塞仅回答：「我们已收到美国的来信，并会针对信件内容展开调查。」

世卫同意应该针对他们自疫情爆发後所采取的行动及做出的决策进行全面性的独立调查，但当媒体在记者会上问谭德塞世卫打算何时展开调查时，他仅说：「当所有条件都符合时，我们便会展开调查。」

世卫官员周三也警告，如果美国决定终止资助世卫，这个决定将阻碍世卫提供全球最脆弱的一群人基础医疗服务。莱恩表示，美国资助的预算大部分都被用来支持世卫在全球各地的医疗行动。

他説：「如果我们失去美国资助的预算，我们必须与其他世卫成员国合作确保供给基础医疗服务的预算不会就此枯竭。我们相信如果美国真的做此决定，其他成员国会愿意提供援助，确保世卫能持续提供脆弱的人基础医疗服务。」

此外，继美国总统特朗普本周声称他每天服用抗疟疾药物来预防新冠病毒後，巴西卫生部周三也公开建议医疗院所开始用疟疾药物来治疗新冠病人，包含症状轻微者。此前，巴西总统博尔索纳罗 (Jair Bolsonaro) 也极力推广用这些药物来治疗新冠病患，虽然并没有研究结果显示这是有效的治疗方法。

世卫的莱恩强调：「截至目前为止，尚未有研究结果显示氢氧奎宁或氯奎宁能有效对抗新冠病毒。世卫强烈建议，医疗院所仅在得到许可的实验性治疗计画中，用这两种药物来治疗新冠病人。」

拉美疫情飙升

在全球新冠确诊案例突破500万人次之际，拉丁美洲也超越美国与欧洲，成为全球单日新冠确诊数最高的地区。过去一周，拉丁美洲大约占了新的确诊案例总数的30%，美国与欧洲则是各占20%。

大部分拉丁美洲的新确诊案例都来自巴西，目前该国的累计确诊案例已成为全球第三多。目前，巴西的平均单日确诊数已跃升至全球第二高，仅次於美国。而根据路透社统计，新冠病毒在6个月内就已感染了超过500万人，这个感染速率已超越季节性流感。根据世卫统计，季节性流感一年大约能感染300万至500万人。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)