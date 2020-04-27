全球新冠确诊破300万 世卫警告疫情未结束

(德国之声中文网) 虽然各国的新冠疫情持续出现缓和迹象，不过全球的累计确诊人数仍在周二 (4月28日) 正式突破300万。目前全球有3,058,552起确诊案例与211,177病亡案例。此外美国的累计确诊案例也在周一突破100万，成为全球第一个累计确诊数突破100万的单一国家。美国周一新增20354起确诊案例，将累计的确诊案例数提升至1,007,514。

同一天，世卫秘书长谭德塞警告，新冠疫情尚未结束，且疫情持续对基础医疗服务造成很大的影响。世卫表示，虽然部分先进国家的疫情开始趋缓，他们对於非洲丶东欧丶拉丁美洲与部分亚洲国家不断上升的确诊与病亡数字感到担忧。

谭德塞説：「我们眼前还有很漫长的路要走，我们也还有很重要的工作要做。」他重申，如果各国做了对的事情的话，全球有可能避免第二波疫情发生。谭德塞也特别提到，他担忧新冠疫情对孩童的健康造成严重威胁，尤其是新冠病毒可能导致孩童无法正常接受重要的疫苗注射。

他在例行记者会上说：「儿童染上新冠病毒後，发展成重症的风险或许比较低，但是他们却可能得到其他高风险的病，而这些病是可以透过注射疫苗来避免的。」根据世卫统计，目前全球至少有1300万人因新冠疫情，无法正常接受包含小儿麻痹丶麻疹与霍乱等病的疫苗。此外，有21个国家都通报出现疫苗短缺的情况。

谭德塞警告，新冠疫情可能导致非洲的疟疾感染数增加双倍，但他也强调这个情况是可以避免的。谭德塞重申，他正在与各国合作来避免让新冠疫情导致其他传染病的疫情变严重。

另一方面，谭德塞周一也在记者会中提到，世卫在疫情初期便针对新冠疫情发出最高层级的警告，但他表示并不是每个国家都遵照世卫的警告来防疫。他说：「各国在疫情初期应该小心的遵从世卫的警告。」

过去几周，美国总统特朗普不断批评世卫在处理新冠疫情的过程中明显失职，但谭德塞周一强调，世卫在疫情初期便根据最先进的科学与技术，提供非常具体的建议。他也重申，世卫并没有权力命令国家遵从其建议。

谭德塞説：「我们建议全球各国制定非常全面的防疫措施，并强调找出案例丶实行检测丶隔离确诊案例与追踪接触史等重要步骤。你们可以自己检验一下，那些遵从世卫建议的国家，在疫情掌控上做得比其他国家好。这是个事实。」

欧美开始解封

与此同时，多个欧盟国家与美国数州周一都纷纷重启商业活动。意大利周一开始让工厂与建筑工程复工，而5月4日起，意大利人民在遵守保持社交距离与戴口罩的原则下，可以开始到户外运动或拜访区域内的亲戚朋友。餐厅则是可以於同天启动外卖服务，而商场也能重新营业。其他的店家丶博物馆与图书馆则是预计在5月18日重新营运。

法国将於5月11日起逐渐开放学校，但电影院丶餐厅与咖啡店则是持续关闭。此外，大规模的户外活动也是被禁止举办的。另一方面，瑞士丶克罗埃西亚与塞尔维亚周一也重启不少小型商家，挪威则是让小学生重返学校。

而在英国首相约翰逊重新返回工作岗位的首日，他警告社会大众不要采取任何仓促的行动。他强调，他无法浪费了英国人民与医疗人员此前的付出，所以他会极力防止英国出现第二波疫情。

美国境内数州周一也逐步解除封锁，并重启商业活动。纽约州长古默 (Andrew Cuomo) 已计划於5月15日在该州境内疫情风险低的地区，重启部分制造产业与建筑活动。然而，一些保守派所主导的州却急着加速解除封锁的时程。

乔治亚州不顾卫生专家的建议，於周一让上千家商家重新营运，田纳西州则是让餐厅於周一重新营业。德州也宣布5月1日起，量贩店丶餐厅与电影院在将人流控制在25%的情况下，可以开始营业。

不过，根据哈佛公卫专家的研究，大多数美国境内的州，目前的检测数量都还未达到能考虑是否放宽封锁令的程度，而大部分州在开始探讨何时解封的同时，也得面对人民的焦虑与不耐烦。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导）