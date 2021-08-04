全球新冠确诊破2亿 世卫促富国缓打第三针

（德国之声中文网）路透社统计，8月4日全球新冠病毒确诊病例突破了2亿，随着感染性更强的Delta变异病毒肆虐全球，贫富差异对全球防疫工作也造成了巨大威胁。当富国准备接种第三剂加强疫苗时，许多穷国仍深陷在疫苗量不足的困境。

世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）4日时促各国「至少到9月底之前暂停注射加强针，好让每个国家至少有10%的人口接受疫苗接种。」

谭德塞认为，目前的施打重点应该是将疫苗优先提供给那些仍需要给医护人员和老年人施打第一剂疫苗的国家。

「我了解各国政府正致力于保护国民免于遭受Delta变异毒株的感染。但让已使用了绝大部分的全球疫苗供应量的国家，继续使用更多疫苗，是我们不能接受的事，」谭德塞说。

谭德塞所指的对象包含美国、德国、法国、以色列和许多其他中东国家在内，这些国家已经或即将开始为国民提供第三剂新冠疫苗。

世界卫生组织免疫、疫苗及生物学部主任奥布莱恩（Kate O’Brien）则说，给已经完全接种疫苗的人打加强针，是否真的能很大程度上地提高免疫力，还需要更多实验来佐证。

奥布莱恩表示：「我们没有一整套证据显示，（打第三剂）是否有必要。」

富国已开打第三针

不过，许多富国的第三剂疫苗施打计画已经在着手进行中。以色列在上周开始为60岁以上的民众施打第三剂，因为该国确诊人数在Delta变异病毒的袭击下再次窜升。

德国卫生部长也于2日批准了一项计划，下个月开始将对老年人和高危险群的民众施打第三剂疫苗。法国也在7月中旬宣布，将为今年1月和2月首次接种疫苗的弱势群体提供加强针，英国则正考虑要发起一项第三剂疫苗接种计画。

美国7月签署了一项协议，加购2亿剂BioNTech/辉瑞公司的新冠疫苗，可能作为将第三剂施打使用。美国白宫發言人莎琪（Jen Psaki）于4日时表示，对美国而言施打加强针与帮助其他国家并不是一个二选一的抉择。

莎琪说：「我们相信美国可以同时做到这两件事。我们不需要做选择。」

隐忧：新冠长期慢性症状

全球新冠疫情已持续超过一年半，而现在除了Delta变异病毒正持续威胁疫情管控，随着染疫人数超过2亿人，康復者的后遗症也成了隐忧。法新社报导，世卫正呼吁那些康復后仍受后遗症所苦的民众儘快寻求医疗协助。

新冠的后遗症被称为「Long COVID」，也就是新冠长期慢性症状，世卫新冠应对工作技术方面负责人克尔科夫（Maria Van Kerkhove）表示：「新冠长期慢性症状是世卫深感关切的事情。许多人正饱受其影响。」

世卫紧急情况项目临床护理负责人迪亚兹 (Janet Diaz) 则在3日的一场媒体会议上表示，目前世卫已通报了 200 多种新冠长期慢性症状，其中包含呼吸急促、极度疲劳、胸痛、刺痛、皮疹以及心脏和神经系统疾病。

迪亚兹说，某些患者的症状是从急性期就开始的；有些人好转后復發，病情可能起起伏伏；而另外一些人的症状只有在从急性期恢復后才会出现。

迪亚兹又说，有些人的症状似乎在痊癒后，持续了三个月之久，也有人的症状长达六个月，他说：「我们也担心可能有一小部分的人的后遗症会持续九个月，甚至更长。」

克尔科夫表示，世卫目前正努力为长期新冠患者制定更好的康復计划，并进行更广泛的研究，藉以深入了解新冠长期慢性症状以及如何进行治疗。

（综合报导）

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