全球新冠确诊破1300万 澳英港再推封锁政策

(德国之声中文网) 世界卫生组织周一 (7月13日) 警告，如果各国不严格遵守医疗防范措施，全球的新冠疫情只会持续恶化。世卫强调，目前已有部分国家搞砸了防疫工作，导致他们无法立即恢复正常生活。

世卫秘书长谭德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 説：「太多国家都走上错误方向，而新冠病毒依然是我们的头号公敌。如果各国无法遵守基本原则的话，这个大流行病只会发展越来越严重。坦白说，在可预见的未来，我不认为全球能恢复原有的生活型态。」

根据路透社的最新统计，全球的累计新冠确诊数已突破1300万。此前，全球的累计确诊案例数於7月8日超过1200万，但在短短五天内，这个数字再增加100万。世卫的数据显示，这个数字是严重流感病例总数的三倍。

目前北美洲与拉丁美洲的累计确诊数已超过全球确诊数的一半，美国目前已有超过330万起确诊案例，但该国过去几天仍持续出现大量新案例。澳大利亚的墨尔本丶英国的莱斯特与香港都纷纷施行了第二波封锁与保持社交距离政策。

路透社的统计显示，美国有40州的新冠确诊案例持续上升，但美国总统特朗普与白宫官员仍不断声称新冠疫情已得到控制，各级学校也预计将在今年秋天重新对外开放。美国众议院议长佩洛西 (Nancy Pelosi) 在接受美国有线电视网CNN访问时强调：「特朗普总统与他们政府正在拿美国孩童的健康开玩笑。」

世卫组织突发卫生事件执行主任莱恩（Mike Ryan）也呼吁各国不要把次是否重启学校变成一个政治议题，强调各国在成功防止新冠病毒扩散後，便能重启学校。虽然当地法院裁定西班牙加泰隆尼亚 (Catalonia) 地区的政府应该取消强制封锁，但加泰隆尼亚首长仍呼吁该地区约16万的居民尽量待在家中。

与此同时，印度周一 (7月13日) 也创下单日确诊病例的新高，通报了将近29,000起确诊案例，这也使印度的累计确诊案例提升至近90万。此外，印度周一也通报了500起病亡案例，将累计的病亡人数提升至23,174。

此外，由於香港自7月起暴增了253起新的确诊案例，其中有182起为本土案例，所以香港政府周一晚间宣布新一波的保持社交距离措施，规定餐厅在晚间六点至隔日清晨五点不提供内用，以及搭乘大众运输工具必须戴口罩，违者最高可被罚5000港币。

其他的规定还包含，要求搭机前往香港的旅客登机前须有检测结果且结果必须为阴性。抵达香港的外籍傭人则必须在饭店隔离检测14天，而有鉴於印度与巴基斯坦都为新冠疫情高风险区，所以由印度与巴基斯坦返回香港的印巴裔港人必须分批返港。

香港政府也规定包含电动游戏机中心丶健康中心和浴室等12种娱乐处所关闭7天，人群限制也从原先的50人恢复至3月疫情高峰期时的不能超过4人聚集之规定。港府表示，这些措施将於周三 (7月15日) 凌晨生效，为期一周。

杨威廉/张慈 (路透社丶法新社)