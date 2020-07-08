全球新冠确诊破1200万 联合国：也门孩童恐营养不良

(德国之声中文网) 全球新冠确诊人数於周三 (7月8日) 突破1200万，全球的病亡人士也超过50万。根据世界卫生组织的数据，新冠的累计确诊人数已是每年季节性流感的3倍。不少疫情严重的国家近期逐渐解封，但中国与澳大利亚则因有第二波疫情爆发，再次对特定区域施行封锁。专家向路透社表示，在新冠疫苗出来之前，各国的工作与社交生活都必须有所调整。

路透社的统计显示，新冠疫情在疫情爆发後的第149天出现第600万起确诊病例，但在接下来的39天内，全球又增加了600万起确诊案例，让全球累计确诊案例突破1200万起。此外，全球目前有546000起病亡案例，大约也是全球季节性流感的3倍。

全球疫情最严重的国家仍是美国，目前已有超过300万起确诊案例，占全球超过四分之一的确诊案例。美国的累计病亡案例也超越全球累计病亡案例的四分之一，让美国各界更加严格审视美国总统特朗普的防疫政策。

疫情也相当严重的国家还包含巴西。继总统博索纳罗周二确定感染新冠病毒後，巴西目前已有超过170万起确诊案例与68,000起病亡案例。路透社的统计显示，巴西自7月1日起每天都通报约2万至5万起新冠确诊案例。

路透社的统计显示，新冠病毒传播最快的是拉丁美洲，而拉美与北美洲目前占全球超过一半的病亡案例，而巴西与美国占了45%全球自7月开始的确诊案例。印度则是目前全球确诊案例第三高的国家，每天约通报超过2万起新的确诊案例。

叶门儿童严重营养不良

与此同时，联合国儿童基金会周三也警告，新冠疫情加上超过5年的内战恐导致上百万也门儿童面临饥荒。联合国儿童基金会也门的传播主任表示：「虽然目前也门的条件仍不到正式宣布饥荒的地步，但该国儿童严重营养不良的情况却相当普遍。每天都有儿童因营养不良而死亡。」

联合国儿童基金会警告，如果国际社会不即时协助也门度过眼前难关的话，也门营养不良的儿童人数将在不久後到达240万人。保持社交距离与担心染上新冠病毒的恐惧也增加了也门救援营养不良的母亲与孩童上的困难度。

分析师也警告，虽然目前也门官方仅通报了1300起新冠确诊案例，但该国的真实感染情况应该比这个数字还严重。由于也门的新冠病毒测试能力与有能力提供测试的医疗院所数量都有限，这也增加了确实统计该国新冠疫情的难度。

非政府组织正努力在也门同时对抗孩童营养不良与新冠疫情的问题。虽然几个大型国际组织2020年所得到的捐款数都减少，但仍有一些非政府组织能够募得一定数目的款项来协助叶门的救援行动。一名非政府组织的人员向美国福斯电视网表示：「也门无法独自面对这个灾难。」

杨威廉/邹宗翰