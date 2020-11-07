 全球新冠确诊破五千万 美国占五分之一 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.11.2020

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全球新冠确诊破五千万 美国占五分之一

第二波疫情爆发后，美国新冠确诊病例数已相当全球五分之一，单日新增确诊病例数还不断刷新纪录。美国总统当选人拜登将防疫视为优先任务，预告将宣布疫情工作小组名单。

USA Freude über den Wahl-Sieg Joe Bidens (picture alliance/Kyodo)

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虽然各界都已预测拜登将赢得2020美国总统大选，但美国总统特朗普仍拒绝承认败选。德国之声为读者分析从现在至总统就职日，拜登必须经历的过程与面临的挑战。

即将迎来78岁生日的拜登当选，除了最老总统之外，他还刷新了美国历史哪些纪录？

(德国之声中文网) 全球新冠确诊病例总数周日(11月8日)突破5000万例，在过去30天内爆发的第二波疫情中，新增病例数约占累计确诊总数的四分之一。

目前美国情况最为严重，确诊病例总数大约占全球确诊数的20%，更是首个单日新增确诊病例突破10万例的国家，而且情况日益恶化：路透社数据显示，美国在周六(7日)一天之内增加了13万例。

美国近期确诊数字飙升，与特朗普上月在竞选时淡化疫情的时间点恰好一致。相对的，刚当选总统的民主党拜登则是在竞选期间一再呼吁更尊重科学的防疫方式。

拜登表示，上任后首要任务是对抗新冠病毒，他预计在周一(9日)宣布12人组成的工作小组，3位联合主席分别为前任美国医务总监穆吉(Vivek Murthy)丶前任美国食品暨药物管理局局长凯斯勒(David Kessler)丶以及耶鲁大学的努涅斯·史密斯(Marcella Nunez-Smith)博士。

拜登在竞选期间多次抨击特朗普应对疫情的方式。斯坦福大学经济学家估计，特朗普在户外的造势活动集结大批群众，当中很少人戴口罩，也几乎没有维持社交距离，这可能将确诊病例推高超过3万例，并且造成至少700人病亡。

美国已经有超过23.7万人死于新冠病毒。在过去连续5天内，美国全国死亡病例数每天增加超过1000例。卫生专家认为，死亡病例会在确诊病例激增后约4到6周跟着上升。

USA Wilmington | Rede Joe Biden und Kamala Harris nach dem Wahlsieg (Andrew Harnik/Getty Images)

拜登当选后马上得面对新冠疫情这个大难题

欧洲新增病例数占全球一半

以地区来看，累计确诊数字突破1200万例的欧洲则是全球疫情最严重的地区。根据路透社统计，欧洲的确诊病例以每三天100万例的速度增加，大约占据全球新增确诊数字的51%。

全球爆发第二波疫情，正在考验世界各地的医疗系统。德国、法国、英国都再度要求公民回国。丹麦实施新的封城措施，限制其北边地区部份人口的活动。此外，丹麦最近发现新冠病毒传染到养殖貂身上后发生变异并「回传」人类，下令扑杀1700万只貂。

法国在过去7天平均每日录得54,440确诊病例，数字比人口多上好几倍的印度还要高。印度虽然目前仍然是确诊病例数全球第二高的国家，但是从9月以来就逐渐稳定，单日确诊病例数落在46,200左右。

截稿为止，根据约翰霍普金斯大学的统计，全球有50,32万确诊病历，125万死亡病例。

张慈(路透社)

观看视频 11:33

拜登当选总统，世界将会怎样？

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