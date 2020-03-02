全球新冠确诊破九万 谭德塞：疫情仍可遏止

(德国之声中文网) 中国卫健委周二 (3月5日) 上午公布最新的新冠疫情数，中国过去24小时新增了125起确诊案例与31例病亡案例，将累计确诊案例数与病亡案例数提升至80302例与2954例，再次创下1月22日以来的新低。

世界卫生组织秘书长谭德赛 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 周一 (3月2日) 表示，虽然中国回报的新冠病毒单日新病例创下1月22日以来的新低，但其他国家的单日新病例却持续增加，数据高出中国近9倍。

谭德赛点名韩国、意大利、伊朗与日本为新冠病例数持续上升的几个国家，但也表示韩国的病例主要来自5个已知的群聚感染，而非小区感染，所以他认为这显示「监测措施奏效，疫情仍可遏止」。

谭德赛说，世卫组织的专家已于周一抵达伊朗，准备协助该国对抗新冠疫情。 然而，他也证实世卫伊朗办事处的一个员工被检测出感染新冠病毒，但症状仍属轻微。目前为止，官方数举显示全球新冠病毒的确诊案例已超过9万，总死亡人数也达到将近3100。

全球确诊与病亡案例持续攀升

欧盟疫情最严重的意大利周一新增342起确诊案例，将累积确诊案例提升至2036例。此外，意大利也新增了18起新冠病亡案例，将该国累积病亡案例提升至52。另一方面，伊朗周一新增523案例与11起病亡案例，将累积的确诊案例与病亡案例提升至1501例与66例。 韩国周一也新增123起确诊案例与6起病亡案例，将累积确诊案例与病亡案例提升至4335例与28例。

除了中国以外的几个主要国家的新冠确诊案例数持续攀升，全球数个国家周一也首次通报新冠确诊案例。印度尼西亚、安道尔、葡萄牙、沙特阿拉伯、约旦、塞内加尔、突尼西亚、摩洛哥跟拉脱维亚都首次通报新冠确诊案例，法国、西班牙、丹麦、克罗地亚、比利时、德国、印度与科威特的确诊病例数也持续升高。

美国的华盛顿州周一则宣布新增4起新冠病毒病亡案例，将美国整体的病亡案例提升至6例。此外，佛罗里达州周一也首次确诊2起新冠病毒案例，其中一名病患无美国以外的旅游史，所以美国疾病管制局表示，这可能代表佛罗里达州已出现社区传染的情况。该州州长也随即宣布佛罗里达州进入公共卫生紧急状态。

美国副总统彭斯 (Mike Pence) 周一在一场新闻发布会上表示，虽然美国的新冠确诊案例与病亡人数持续升高，但美国人感染新冠病毒的机率仍低。 他预告未来12小时，韩国与意大利所有的机场都将对所有旅客进行新冠病毒检测。

美国副总统彭斯 (Mike Pence) 周一在一场新闻发布会上表示，虽然美国的新冠确诊案例与病亡人数持续升高，但美国人感染新冠病毒的机率仍低。 他预告未来12小时，韩国与意大利所有的机场都将对所有旅客进行新冠病毒检测。

此外，彭斯也说，他预计专门治疗新冠病毒的药物在2020年夏天或秋天便可问世，但是预防新冠病毒的疫苗则可能得等到2020年底或2021年才有可能问世。