 全球新冠确诊数续创新高 中专家：第二波疫情尚未出现 | 科技环境 | DW | 22.06.2020

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科技环境

全球新冠确诊数续创新高 中专家：第二波疫情尚未出现

全球新冠疫情再创单日最高确诊数字，世卫周日通报超过183,000起确诊病例，全球超过三分之二的新病亡案例出现在美洲大陆。与此同时，中国专家认为北京过去几周的新疫情并非所谓的「第二波疫情」，但他也预测全球今年秋天与冬天将会出现第二波明显疫情。

Deutschland Verl | Tönnies | Corona-Ausbruch (picture-alliance/dpa/D. Interlied)

(德国之声中文网) 世卫周日 (6月23日) 再次通报了新冠疫情爆发以来，当日最高的确诊数字。官方数据显示，过去24小时全球出现超过183,000起新冠确诊病例。其中，全球以巴西的54,771起确诊案例为最高，美国则以36,617起确诊案例排名第二，印度则有15,400起确诊案例。

全球的累计新冠确诊案例现已超过870万，而累计病亡案例则来到461,715。超过三分之二的新病亡案例都出现在美洲大陆。与此同时，西班牙解除了长达3个月的紧急状态，让全国4700万人民能在国内自由移动。此外，西班牙也对英国与其他26个欧盟国家取消14天的入境隔离规定，但即便如此，西班牙机场的人潮仍非常少。

西班牙总理桑琪士 (Pedro Sánchez) 仍呼吁人民要对新冠病毒保持高度警戒。他说：「新冠病毒可能卷土重来，我们必须采取任何措施来防止这个情况发生。」

北京百事分厂传新冠确诊案例

周一 (6月22日) 清晨，央视报导百事可乐一个在北京市的分厂传出新冠确诊案例，百事公司大中华区集团事务部企宣总监樊志敏周日 (6月21日) 在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示，该分厂已停产停工，并对所有员工进行核酸检测，目前已追查到87名密切接触者，并对他们进行集中隔离措施。

根据介绍，该厂6月15日出现首起新冠确诊案例，当日该厂立即停产并做全厂消毒。百事也封闭该厂所有库存，并禁止外运。同一天，全部员工都进行居家隔离，并於6月16日接受核酸检测，结果显示全员都呈现阴性。此外，百事也对产品及厂区环境进行了全方位取样调查，目前测试产品安全，该厂在新发地市场发生疫情后的产品均已封存。

中国媒体周日也报导，中国新冠专家张文宏受访时表示，近日北京爆发的新冠疫情不能被视为第二波新冠疫情，只能算是比较突然丶小范围爆发的疫情。他预估，往後其他城市也可能出现类似的小规模新冠疫情。

Coronavirus | China Peking Massentestung (AFP/N. Celis)

中国新冠专家张文宏受访时表示，近日北京爆发的新冠疫情不能被视为第二波新冠疫情，只能算是比较突然丶小范围爆发的疫情。他预估，往後其他城市也可能出现类似的小规模新冠疫情。

张文宏也指出，目前全球整体疫情仍在持续增加，由此可见全球第一波新冠疫情仍未结束。他表示，将这些疫情视为第二波疫情仍言之过早。但张文宏也预测，今年秋天与冬天肯定会出现第二波疫情，他説第二波疫情的高峰会非常显着，疫情也会需要蔓延一段时间才会缓和。

他也説，中国应该继续追求疫情接近零病例，但不该将目标设在绝对零病例，因为当全球新冠疫情大爆发时，要达到真正的零病例是很困难的，因为病例很容易从其他国家传入。当被问到新冠病毒是否会在人类当中长期存活时，张文宏説新冠病毒出现时间还不算长，所以目前很难就此下定论。

杨威廉/邹宗翰 (路透社等)

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